金融供給側結構性改革應處理好四種關係

中評社北京3月4日電／近日，在中共中央政治局第十三次集體學習中，習近平總書記強調，深化金融供給側結構性改革，增強金融服務實體經濟能力。金融是現代經濟的核心，是實體經濟發展的血脈。深化金融供給側結構性改革是中國金融業的核心任務。下一步，應處理好四個方面的關係，重點抓好發展資本市場、優化金融結構、擴大金融開放、防範金融風險等工作，不斷提高金融服務實體經濟的能力和效率。



經濟日報發表中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼文章表示，作為供給側結構性改革的核心內容和重要支撐，金融供給側結構性改革應聚焦國民經濟和社會發展需求，直面金融供給環節存在的不足和問題，創新和加大金融供給，提升金融供給能力、效率和質量，更好地服務實體經濟和金融消費者。



文章提出，具體可從以下四個方面努力。



一是處理好間接融資和直接融資的關係，大力發展資本市場。長期以來，中國以間接融資為主，直接融資發展較慢，對中小微企業和創新經濟支持不足，宏觀杠杆率偏高。因此，在發展間接融資的同時，應下大力氣推動資本市場改革，完善基本制度，充分釋放和發揮市場機制的活力，不斷提高直接融資比例。要立足實體經濟的需求，協同發展場內和場外、公募和私募，股票、債券和期貨等分層有序、功能互補的多層次資本市場體系，支持符合條件的企業特別是科技創新型企業、中小企業通過資本市場融資，拓寬企業多元化融資渠道，提高金融資源配置的效率。



二是處理好總量增加和結構優化的關係，持續優化金融結構。改革開放以來，中國金融事業取得了長足發展，總量躍居世界前列，2018年金融業增加值占國內生產總值7.68%。目前的問題主要是結構性問題，下一步的重點是調整優化金融體系結構，主要是要優化四個結構：融資結構上，要改變直接融資和間接融資比例失衡的現狀；機構體系上，要優化大中小金融機構布局，增加中小金融機構業務比重；市場體系上，要協同發展貨幣市場、資本市場、外匯市場、黃金市場等各類金融市場；產品結構體系上，要積極開發個性化、差異化、定制化金融產品，提高服務精准度。



三是處理好深化金融業改革和擴大金融業開放的關係，不斷擴大金融開放。近年來，中國金融業對外開放步伐大大加快。從銀行業到保險業再到證券業，從金融業務到金融機構再到基礎設施，開放措施頻頻推出並接連落地實施。通過擴大和深化開放，引進更多的外資金融機構，強化金融業市場競爭，將增強中國金融業競爭力和穩健性。下一步，應以“增量改革”與“存量改造”雙線重構金融業格局，以開放促改革，以改革助開放。當然，中國金融業對外開放應是雙向的，既要引進來，又要“走出去”。



四是處理好業務發展和風險防範的關係，著力防範金融風險。防範發生系統性金融風險是金融工作的永恒主題。在加快金融業務發展的同時，應繼續把防控金融風險作為金融工作重點，把主動防範化解系統性金融風險放在更加重要的位置。下一步，應完善金融安全防線和風險應急處置機制，做到金融風險四個早，即“早識別、早預警、早發現、早處置”，著力防範化解銀行不良貸款、房地產金融、地方政府債務、影子銀行等重點領域風險。當然，在工作中要處理好穩增長和防風險的關係，把握好防範金融風險的節奏和力度，最根本的一點是要服務好實體經濟。





