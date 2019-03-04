加大力度整治金融業亂象

中評社北京3月4日電／多年來，部分民營企業和小微企業一直存在融資難融資貴問題。這是因一些金融機構自身存在治理亂象，造成貨幣政策傳導機制不暢，金融服務實體經濟不到位所致。



當前，我國銀行業和保險業公司治理仍存在某些不足，特別是中小銀行和保險機構的問題較為突出，主要體現在一些機構股權關係不透明不規範、股東行為不合規不審慎、戰略規劃和績效考核不科學等諸多方面。為此，監管機構要進一步強化監督，持續提升公司治理的科學性、穩健性和有效性，推進金融機構持續健全法人治理結構，將其作為打好防控金融風險攻堅戰的重要抓手。



加大對金融業亂象的治理力度，是深化金融供給側結構性改革的需要。為實體經濟服務，是金融業的天職。但是，一些金融機構並沒有完全發揮出服務實體經濟的作用，存在資金大量空轉現象，甚至有保險公司投資多層嵌套產品，並對監管機構模糊資金的真實投向，掩蓋背後的風險等。還有一些產業資本運作亂象、互聯網金融亂象，涉及面廣，影響惡劣。強化金融機構治理，就需加大對相關行業亂象的整治力度。2018年銀保監會下發的《關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》和《進一步深化保險業市場亂象整治工作的通知》分別列出了銀行和保險業市場的八大亂象，並要求開展相關整治工作。



目前，我國金融機構治理難度不小。主要體現在金融技術迅猛發展催生出各種金融新業態，監管無前例可循；在實體經濟發展過程中，金融機構的各種業務創新背後隱含諸多風險；在金融創新大步向前的同時，金融市場基礎設施建設滯後，金融監管存在一定遲緩效應等。有學者指出，金融亂象之所以頻出，本源是信用過度擴張，或者說是信用擴張超過了其可能性邊界。我國金融市場缺乏完善的信用體系及與之相應的司法制度，也在一定程度上造成亂象頻出。下一步，有關部門應加強信用體系和法律法規建設，加快配套各項法規制度和管理辦法，為金融業健康發展保駕護航。



進一步強化對金融業亂象的整頓治理，也是破解民營企業和小微企業融資“最後一公里”難題的重要抓手。抓住金融機構整頓治理這個“牛鼻子”，落腳點也正是為了進一步強化金融服務功能，要以服務實體經濟、服務人民生活為根本，走出中國特色金融發展之路。在民企和小微融資難融資貴問題凸顯的當下，深入推進對金融機構的“強監管、強監督”，具有重要的現實意義：有助於進一步規範資金投放，破除無效供給，降低企業融資成本；有助於推動金融進一步回歸本源，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。



來源：經濟日報 作者：陸 敏

