積極拓展企業直接融資渠道

中評社北京3月4日電／多年來，我國企業融資主要依賴銀行體系的間接融資，直接融資的比重不高。



數據顯示，2017年，在我國企業外源融資中，銀行貸款存量占比達58%、非標融資達23%、債券融資占11%、股權融資占8%。由於非標融資實際資金來源也大量出自銀行，同時銀行還是市場上最大的債券投資者，債券市場直接融資屬性還有待加強。可見，銀行占企業融資絕對主導地位，股票融資市場改革亟需加快推進。



2018年，情況有了新變化。隨著金融監管工作逐步推進，非標融資進入顯著規模壓降階段；信用違約事件頻發，債券融資增速下滑；股權融資，包括股票及私募股權融資，呈現增速下滑趨勢。總體看，企業融資渠道不暢現象進一步突出。



當前，我國宏觀杠杆率處於穩中有降過程中，但是我國儲蓄率較高，如果直接融資渠道不能打通、拓展，資本市場很難得到發展，宏觀杠杆率也很難穩住。因此，拓展直接融資渠道，擴大金融市場准入，已迫在眉睫。



拓展直接融資渠道，一能降低中國實體經濟的融資成本；二能降低中國企業的杠杆率；三能分散中國金融體系的風險。此舉既有利於優化金融結構，也對促進經濟平穩運行具有積極意義，既是一個緊要的現實問題，也是一項重要的長期任務。該如何破題呢？



總體講，要堅持市場化、法治化導向，堅持金融改革開放創新，堅持防範金融風險原則，既大力完善多層次資本市場體系，為不同類型、不同發展階段企業提供更多可選擇的直接融資渠道，也要發展和完善企業資產證券化業務，推動債券品種創新，擴大優質企業債券發行規模。



近期，在股權融資方面，銀行理財子公司設立、上交所設立科創板，試點註冊制即將落地等政策不斷釋放積極信號。科創板支持優質創新型“硬科技”企業上市，在企業上市條件方面，形成多元化上市標準體系，允許符合科創板定位、尚未盈利或存在累計未彌補虧損的企業在科創板上市，允許符合相關要求的特殊股權結構企業和紅籌企業在科創板上市，這是對現有上市規則的重大突破，也是我國優質企業直接融資的重大利好。



與此同時，深化創業板改革，穩步推進新三板發行與交易制度改革，促進新三板成為創新型民營中小微企業融資的重要平台，加快發展私募股權投資基金等舉措，已箭在弦上。這意味著，多層次資本市場體系進一步完善，可為直接融資提供更多渠道。



在此基礎上，還應通過深化改革打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。提高上市公司質量，完善上市公司股份回購制度，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司的力度，進一步完善上市公司現金分紅和退出機制，統籌推進發行、上市、信息披露、交易、退市、投資者適當性管理等基礎制度改革等，有力支持股權市場積極增加市場供給，擴大直接融資。



在債權融資方面，要大力發展債券市場，加大銀行間、交易所兩個市場的互聯互通，最終形成統一的債券市場；擴大金融市場准入，支持企業加大利用再融資併購重組；發展和完善企業資產證券化業務；鼓勵發行雙創專項金融債券，孵化專項債券等；推動債券品種創新，擴大優質企業債券發行規模。



此外，間接融資方面也需加大創新力度。比如，擴大知識產權質押融資、穩妥開展投貸聯動試點等。



來源:經濟日報 作者：祝惠春

