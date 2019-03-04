地方投資要注重穩增長與防風險相結合

中評社北京3月4日電／新年過後，地方政府紛紛公布重點項目投資計劃，有不少城市計劃的投資規模達到萬億量級，例如蘇州計劃投資1.1萬億，南京、武漢、成都則分別達到了1.69萬億、1.9萬億、3.4萬億。在當前經濟仍面臨較大壓力的情況下，如此大規模的地方投資顯然有助於為穩增長出力，但同時也要注重投資的效益。



從已公布信息看，大部分地區2019年GDP增速目標與2018年實際完成情況或持平或略有下調。為完成GDP總目標，各地對投資的倚重十分明顯，這從地方政府工作報告中對出口、消費和投資的表述就可以看出來。大部分地方沒有提及今年的進出口增速目標，這說明今年外貿仍面臨不確定性，而消費方面，有不少地方將2019年社會零售增速目標定在2018年實際完成數之下，所以，今年穩增長的重心主要看投資。



密集公布固定資產投資計劃和重點項目的同時，一些行動快的省份如四川、湖北等地重點項目已經集中開工建設。2019年，成都有1090個重點項目匡算總投資34009.09億元，同比增長11.19%，年度計劃投資4805億元，同比增長15.4%。武漢市2019年將實施市級重大項目216個，估算總投資19183億元。其中，年度計劃投資2356億元，比上年增長9.1%。



這些地方的增長情況並不是個例，從各省披露的內容來看，重點項目投資都有不同程度的增長，“鐵公基”、“電氣水”等傳統基建、重大項目等仍是各地投資主要領域。另外，去年12月中央經濟工作會議提及，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設，“新基建”也是今年基建發力的一個亮點。



為支持地方政府推進重點項目建設，相關的融資措施也密切配合。今年1.39萬億元的地方債額度已提前下達，據統計，1月份24個省市累計發行約4180億元地方債，而往年1月這一數字為0。2月春節假期後第一個工作日開始，地方債發行仍在延續1月火爆的行情，為地方政府重大項目籌資。



2018年底發改委就已批覆了一批高速鐵路、機場等重大項目和城市軌道交通規劃，相應地今年也將加大中央預算內投資的規模，預算內投資下達進度也將加快，但在近幾年基建投資資金來源中，預算內資金占比不足兩成，所以，吸引和擴大社會資本十分重要。地方政府為了籌集項目資金，有的要求加大閑置土地、低效用地的處置和盤活力度，有的則提出加強銀企對接，千方百計獲得信貸支持，有的則提出完善綜合金融服務平台功能，強化股權融資服務。



從已公布的重點項目類型看，有些能獲得現金流的但需時較長，如高速公路，有些則屬於公益性質，項目即使完成現金流也很小，所以，利用各種債務來為這些項目融資，必須要注意平衡收益和風險。既要防止地方政府杠杆過度升高，也要防止未來資金銜接不上發生流動性風險。穩投資不是單純地推高投資增速，而是拉動有效投資，必須講究效益，如此才能實現穩增長、防風險的統一。



來源：證券時報 作者：易永英



