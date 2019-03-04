北上廣深實施租房稅改為“減稅降費”提供改革新思路

中評社北京3月4日電／個人稅收的征管難度大、成本高，在個人稅制改革上必須按照“簡稅制、降稅率、提遵從、促公平”的思路進行。北上廣深的做法契合稅改思路，值得推廣。



自個稅住房租賃專項附加扣除制度實施以來，個人出租住房的涉稅問題成為市場關注的焦點。北上廣深四個一線城市主動降低個人出租住房綜合徵收稅率的做法，開啟了個人租房減稅降費政策改革的新思路。



目前，北京、上海、廣州、深圳均已下調個人出租住宅的稅率。四座城市此前執行的繳稅政策本就不同，調整後的新政策也存在一定的差異。比如，對於月租金不超過10萬元的租戶，北京、深圳的綜合徵收率均“減半”，分別降為2.5%、2.25%；上海徵收率為3.5%；廣州根據不同的租金相應實行2%、4%、4.295%等不同稅率。



現在的中國稅收制度體系以間接稅為主，企業是納稅主體。比如，增值稅、企業所得稅、消費稅等國內前幾大稅種，都是由企業來繳納。個人目前主要涉及的稅種是個人所得稅，經過歷次減稅改革後，個稅納稅人占比大幅降低。據專家測算，個稅起徵點調整前的應納稅人數為1.87億人，調整後的納稅人數為6375萬人，這意味著，個稅起徵點的提高和六項專項附加的扣除，可以令1.23億人免繳個稅。



個人在生活中遇到的稅收管理和涉稅事項相對較多，特別是隨著我國居民收入持續增加，個人財產性收入越來越多，財產稅今後將成為個稅的重要稅種之一。個人房屋出租所涉及的稅種相對較多，而且複雜，涵蓋增值稅、個人所得稅、房產稅、城鎮土地使用稅、城市維護建設稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加和地方教育費附加等。因征管體系不健全、個人納稅人遵從度不一及稅負等因素存在，現實中很多房東並沒有按章納稅。除非需要出租房屋提供相關憑證時才繳納稅費，如辦理暫住證時，需提供租賃房屋合同和稅收發票。這時，一些地稅部門往往按照稅法具體規定計算徵稅，導致辦證繳稅人承擔了高額稅負。



從目前信息來看，除北上廣深等一線城市採取綜合徵收率繳稅外，其他省市的稅收管理和徵收辦法尚未明確，也未明確降低。北上廣深等一線城市為了降低稅負和征管成本，規定一個綜合徵收率的做法，開啟了個人出租住房稅收改革的新思路，對降低個人出租住房稅負、提高個人出租住房稅法遵從度具有重要引領意義，也為個稅專項附加制度的實施掃除了障礙。



另外個人出租住房，還應引入綜合徵稅起徵點制度。例如，對月租金2000元以下的，建議免除各類稅收。這樣可以降低低收入群體出租住房的交易成本，鼓勵更多人出租閑置房屋，讓低收入群體租得起，這對穩定房價也具有積極作用。



更重要的是，北京等地對個人出租住房實施的稅收管理改革措施，還為中國個稅制度建設提供了重要的改革思路。個人稅收的征管難度大、成本高，因此在個人稅制改革上，必須按照“簡稅制、降稅率、提遵從、促公平”的思路進行。北上廣深的做法契合稅改思路，值得推廣。在深化個人從事個體工商戶的稅制改革上，在切實降低小微企業稅負上，建議參照北上廣深對個人出租住房的稅改做法。例如，可在增值稅每年起徵點120萬元的基礎上，對超過120萬元的個體工商戶經營所得，確定一個合理的綜合徵收率（如3%-5%）予以徵稅，以此促進中小企業吸納更多就業人員，切實發揮調控職能，為“穩就業”作出積極貢獻。



來源：新京報 作者：木丁



