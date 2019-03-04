用三種思維看待戰略機遇期

中評社北京3月4日電／中央經濟工作會議明確指出，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期。要善於化危為機、轉危為安，緊扣重要戰略機遇新內涵，加快經濟結構優化升級，提升科技創新能力，深化改革開放，加快綠色發展，參與全球經濟治理體系變革，變壓力為加快推動經濟高質量發展的動力。



經濟日報發表國務院發展研究中心副主任隆國強文章分析，對於戰略機遇期，我們要用國別思維、動態思維和辯證思維來認識和看待。



一是國別思維。同一個世界，同樣的變化，但對於不同的國家來說有著不同的意義。討論中國的戰略機遇期一定要從中國的發展階段及自身的優勢、劣勢以及發展目標出發，而不是籠統地說是機遇還是挑戰，脫離一個國家的實情討論戰略機遇期是沒有意義的。二是動態思維。同樣的世界變化，過去看來，可能是重要的戰略機遇，但是隨著我們在全球分工地位變化等自身條件的轉變，現在看未必是機遇；相反，過去看曾經是挑戰的因素，現在可能成了新的機遇。三是辯證思維。要辯證地看待機遇和挑戰。我們經常講“危中有機”，但很多機遇本身也可能轉化為挑戰，這一點不可忽視，需要特別警惕。



文章表示，當前的戰略機遇期有怎樣的內涵？至少有三方面需要重點關注、牢牢把握。首先，和平與發展是世界的主題。我們要一心一意謀發展，聚精會神搞建設，把自己的事情做好，進一步增強綜合國力。二是新一輪技術革命和產業變革在加速推進。發展中國家要想實現跨越式增長，一定要把握好新技術革命的機遇。三是我們面臨新的國際發展機遇。我們在工業化起步階段，抓住了製造業跨境產業轉移的機遇，推動了快速工業化；今天講創新和高質量發展時，我們又面臨很多有利於創新的國際機遇。因此，我們要有強烈的機遇意識，事先預判，謀定而後動；要根據情況調整開放戰略；要以強烈的歷史責任感和緊迫感把戰略機遇轉化為行動。

