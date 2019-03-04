穩外資需持續穩定發力

中評社北京3月4日電／保持外資穩定增長，是經濟社會發展的重要動力。商務部門數據顯示，2018年中國新設外資企業超過6萬家，增長69.8%，實際使用外資8856億元，增長0.9%，折合1350億美元，增長3%。



經濟日報發表記者馮其予綜述文章表示，3%的增速是比較穩定的增長，但如果放到全球來看就很不一般。聯合國貿發會議報告顯示，2018年全球跨國直接投資同比下降了19%，連續3年下滑，是全球金融危機以來最低水平。在這種情況下，中國利用外資保持穩定增長就顯得格外亮眼。世界銀行將中國營商環境上調了32位。2018年底，美中貿易全國委員會一項調查顯示，90%的企業認為中國是最重要的市場之一，95%的企業表示未來一年將增加對華投入或保持現有投入水平。



在全球跨國投資整體下滑，外部環境複雜多變的情況下，能有這樣的成績實屬不易。這得益於中國持續擴大對外開放，不斷努力改善營商環境，有效引導預期，積極吸引使用外商投資，特別是出台了一系列措施，如放寬外商投資股比限制、縮減外商投資負面清單長度、加強和改善知識產權保護等，讓各國企業看到了中國投資環境的改善和良好的發展前景，提升了投資中國的意願。



文章指出，進入2019年，面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的改革發展穩定任務，在吸引外資方面需要持續穩定發力，以此來應對外部不確定因素帶來的挑戰。



首先，要認真執行中央有關擴大開放吸引外資的政策，穩定外商投資預期。中央政策的出台對於穩定人們的預期起著重要的作用。要通過這些措施，進一步鼓勵外商投資進入中國的高技術產業、進入到與中國消費結構升級相契合的相關領域、進入到中西部地區特別是沿邊地區。從外資的流量上，既要積極吸收新增外資，同時要穩定存量，從財政、金融、稅收、產業政策等各個方面共同發力。



其次，盡快形成操作性強的實施方案，讓外資盡快落地運營。據了解，商務部將繼續實施外資促進行動計劃，努力“穩外資”。一是放寬市場准入，繼續縮減全國版和自貿試驗區“負面清單”，允許更多領域實行獨資經營。推進服務業擴大開放綜合試點。二是優化外資結構，加快修訂《外商投資產業指導目錄》和《中西部地區外商投資優勢產業目錄》，鼓勵外資投向製造業、高新技術產業和中西部地區。協調解決困難問題，推動重大外資項目落地。三是改善營商環境，推動盡早出台外商投資法，完善中央和地方外資投訴處理機制，努力營造一流的親商安商富商環境。



此外，還要加大投資保護力度。為此，需要更好地發揮外資企業投訴工作部際聯席會議機製作用，在省級層面建立健全外資投訴處理機制。同時，加強與跨國公司的對話交流，及時回應外資企業反映的問題，不斷加大外國投資者合法權益的保護力度，營造國際一流的外商投資環境。

