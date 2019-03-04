激活農村電商的致富潛能

中評社北京3月4日電／習近平總書記強調，“中國要強，農業必須強；中國要美，農村必須美；中國要富，農民必須富。”打贏脫貧攻堅戰是全面建成小康社會的底線任務，解決好農民致富問題是做好農村工作的關鍵。補齊發展短板、激活致富潛能，農村電商將給農民帶來更多希望。



人民日報發表評論員李浩燃文章表示，隨著互聯網的日益普及，中國農村電子商務蓬勃發展，為脫貧攻堅和鄉村振興不斷注入新動能。新春伊始，今年的中央一號文件正式發布，明確提出“實施數字鄉村戰略”，要求“繼續開展電子商務進農村綜合示範，實施‘互聯網+’農產品出村進城工程”。這是繼2014年“加強農產品電子商務平台建設”之後，相關概念連續第六年出現在中央一號文件之中。



農村電商從無到有、快速勃興，為廣闊鄉村架設了重要的交易平台，給越來越多的普通農民提供了致富的可能性。近年來，在浙江、江蘇、福建等地，一批遠近聞名的專業“淘寶村”紛紛湧現。每逢“雙11”到來之際，村子裡都呈現出一派奔忙的火熱景象。據統計，2018年，全國農村網絡零售額達到1.37萬億元，同比增長30.4%；全國農產品網絡零售額達到2305億元，同比增長33.8%；農村網絡銷售吸納了2800萬農民就業。農村電商迅猛發展，為農產品上行開辟了新通道，為農民增收致富拓展了新空間。



文章分析，對於農民來說，農村電商的一個鮮明優勢，在於對接城市大市場、打開消費新市場。以農村電商為渠道，以往“藏在深山無人知”的特色農產品進入城市人的餐桌，而豐富多變的市場信息也得以“無延遲”地直達農戶。正如有基層幹部所言，水電路氣接通實現了“設施城鎮化”，農村電商實現了“線上城鎮化”。也應看到，儘管農村電商方興未艾、前景廣闊，但現階段還存在著不少短板。這突出表現在：許多農村地區發展電子商務基礎薄弱；縣鄉村物流基礎設施網絡還有待完善，有關公共服務設施還不夠健全；農民急需實用技能，但針對性強的幫扶與培訓很難跟上。



小康不小康，關鍵看老鄉。農村電商蘊藏著推動脫貧攻堅的強大力量，其發展實效如何，事關農民兄弟的獲得感。因此，除了加快推進寬帶網絡向村莊延伸、推進提速降費，更應著眼於破除制約農村電商發展的限制性因素，多做打基礎、補短板的工作，讓農村電商釋放更多紅利、激活致富潛能。比如，推進農產品上行的供應鏈基礎建設，完善農產品物流骨幹網絡和冷鏈物流體系。又如，大力發展現代農產品加工業，盡可能把產業鏈留在縣域，改變農村賣原料、城市搞加工的格局。再如，努力解決農產品“有產無量”“有品無牌”問題，健全特色農產品質量標準體系，創響一批“土字號”“鄉字號”特色產品品牌。



進一步看，因地制宜發展好農村電商，最終還在於人。觀察那些成功脫貧摘帽的貧困村，既有駐村“第一書記”、村兩委班子的勤勉工作，也有致富帶頭人、廣大農民的艱辛奮鬥。在一些地方，村莊“空心化”日趨嚴重，特別是村兩委班子平均年齡偏大，對新知識、新技能的掌握不足，也就難以帶動村民熟練應用互聯網。從這個意義出發，“電商能力”也應成為基層治理者的“幾把刷子”之一。面對新的機遇和挑戰，怎樣因地制宜用好農村電商？怎樣實現從簡單賣貨到創新發展？這些，有賴於基層治理者自覺提升能力素養，也需要縣鄉機構有針對性地加強培訓、提供幫扶。

