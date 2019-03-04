伊朗經濟學家：中國經濟發展充滿活力

（圖片來源：央視網） 中評社北京3月4日電／伊朗作為“一帶一路”的重要國家之一，始終關心著中國的發展。在兩會即將到來之際，伊朗資深經濟學家雷拉茲也表達了對兩會以及對中國未來發展的期待。



作為伊朗資深經濟學家，雷拉茲曾多次到中國參加各類經濟會議。



雷拉茲表示，中國兩會是中國國內的政治大事，也是備受國際關注的一件大事，他十分關注中國政府在兩會期間提出的新舉措。他相信，未來的中國經濟將會更加充滿活力。



伊朗資深經濟學家雷拉茲：中國成功地帶領國家走向繁榮，成百上千萬的人民順利脫貧致富。這對於伊朗也非常有吸引力，我也相信未來中國將變得更偉大，更有影響力。



雷拉茲說，近年來，中國大力發展科技創新，實現了許多技術飛躍，他由衷地為中國取得的成績感到高興。



伊朗資深經濟學家雷拉茲：比如說，中國最近發送到月球遠端的著陸器，也就是發射到月球背面，這是一項非常偉大的技術成就。



經濟學家：“一帶一路”助發展促穩定



在提到“一帶一路”倡議時，雷拉茲表示，這是一項非常偉大並且與時俱進的倡議，它不僅能為中國發展提供動力，也能帶動包括伊朗在內的區域經濟發展，是全球化的重要組成部分。他非常慶幸伊朗可以參與到該倡議中。



伊朗資深經濟學家雷拉茲：（“一帶一路”）不僅有助於伊朗以及全球的經濟，更有助於維護地區和平穩定。



（來源：央視網）

