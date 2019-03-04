渣打冀大灣區收入5年後翻兩番

禤惠儀指在集團推行新3年計劃中，香港將擔當重要的角色。 中評社香港3月4日電／渣打集團（2888）上周公佈新3年計劃，一直是集團主要盈利來源的香港繼續成為未來投資重點之一，渣打香港區行政總裁禤惠儀接受香港文匯報訪問時表示，面對不明朗因素下，今年開局並未有想像中困難，未來將保持審慎態度，有信心達至集團新3年目標，預期大灣區及數碼化發展將成為未來增長動力之一，期望5年後來自大灣區的收入可以翻倍、甚至翻兩倍。



香港文匯報報道，渣打集團上周公佈新3年計劃，目標是提升持續回報，期望2021年或之前有形股本回報率（ROTE）可提高至10%，同時收入的複合年均增長率目標維持於5%至7%。禤惠儀指，集團推行新3年計劃中，香港擔當重要的角色，而去年本港稅前基本溢利按年升18%，繼續成為集團主要盈利貢獻來源。



香港市場表現優秀



禤惠儀表示，集團在60多個有業務的市場中，當中包括香港在內的10個市場表現優秀，無論是本地收入或是網絡收入都表現較好，因此未來集團會加大力度投資。她透露去年本港四大業務均錄雙位數收入增長，期內零售銀行高端客戶客量錄得中雙位數增長，出糧戶口客戶比例增加，而活期及儲蓄存款（CASA）亦高於市場整體數字。



對於新近出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，禤惠儀相信，大灣區將會成為渣打香港未來的增長動力，特別是來自大灣區中9市的收入。她期待大灣區規劃細節出爐，然而各種措施落地需時，日後集團內各業務地區如何拆賬，以及將推行什麼具體措施，該行暫時不透露太多發展細節，但她強調隨《綱要》出爐，留意到區內整體投資氣氛好轉，投資規模亦相應增加。



灣區團隊助拓業務



為掌握大灣區的發展機遇，渣打早前更特別增設大灣區業務總監。禤惠儀透露，該行已成立專責大灣區團隊，並“肯定會投資於大灣區”，至於團隊的規模目前仍在考慮當中，包括招聘人手、投資多少於系統等，仍需視乎有關政策的細節。



她指出，渣打一直致力於大灣區內各城市積極開拓業務，大灣區規劃綱要的出台有利加快大灣區內城市的互聯互通及擴大跨境投資空間。增設大灣區業務總監，將可帶領和統籌各個不同的業務範圍，為銀行制定和推動具前瞻性的大灣區業務策略，為客戶提供新穎的跨境銀行產品及服務，讓銀行充分發揮於兩地優勢。



禤惠儀又指出，該行一直有採取超級聯繫人策略，其中企業銀行及零售銀行都有發揮效用，尤其企業銀行近年與渣打中國緊密合作，無論企業“走出去”或“走入去”都會經過香港成為產品或服務提供者，未來隨《綱要》各種落實，大灣區與香港緊密程度比內地與香港更緊密，故此相信大灣區會成為渣打香港的增長動力，不過目前由於未有確實投入資本目標，故暫時未有盈利目標。