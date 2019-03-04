柯坐機場地板沒禮遇？吳釗燮：會查清楚

綠委羅致政。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”羅致政質詢時，拿出無黨籍台北市長柯文哲坐在以色列機場地上的照片說，要求“外交部”要調查清楚，難道台灣跟以色列的關係差到連貴賓室都安排不到，“外交部長”吳釗燮也允諾會查清楚。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。



羅致政詢問，柯市長訪問以色列有沒有禮遇通關？“外交部”失職？有沒有安排禮遇通關？吳釗燮答覆說，有。西亞以及非洲司司長劉邦治也說，就他的了解是有，理論上駐以色列代表處應該當時有人在那邊陪同。



羅致政質詢提到，我們跟以色列關係連貴賓室都安排不到嗎？讓首都市長要坐在地上，我們要檢討，也要了解一下，如果代表處沒有人在現場，要懲處代表處的人。他還嘲諷說， 還是代表處沒有充電器？有沒有做到該做安排的，連“立委”出訪都有貴賓室，我們應該要檢討，必要時要對外說明。



擔任會議主席的民進黨“立委”蔡適應也說，這個太誇張了，要了解一下。



接著質詢的國民黨“立委”江啟臣也問到，這兩位首長出訪，“外交部”好像並沒有很積極。吳釗燮說，我們非常積極主動，交通、接機等都有協助，待遇不會有差別，但是官式拜訪要尊重兩位首長的安排。