美媒：＂美國優先＂正讓美被孤立

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／外媒稱，西歐就特朗普單邊的交易式外交政策敲響了警鐘。它有充分的理由：特朗普政府把矛頭直接對准了歐盟，而歐盟自1957年以來一直是歐洲治國理政的核心。



美國《洛杉磯時報》網站2月20日刊文稱，一些歐洲國家擔心，一旦歐盟解體，就會出現新的災難：一個由宿敵國家組成的四分五裂的歐洲，就像二戰前的那個歐洲一樣。



文章稱，歐洲國家承認，它們幫助製造了自己的一些問題。它們的防務開支不像它們所承諾的那麼多；在這一點上，特朗普說的是對的。



文章指出，歐盟也沒有兌現它給西班牙、意大利、希臘等南歐國家帶來繁榮的承諾。數百萬難民和經濟移民的湧入引發了民粹主義的反彈。



特朗普政府也正在給這些挑戰雪上加霜。



文章稱，除了質疑北約組織的必要性之外，特朗普還抨擊歐盟是對美國利益的威脅。他說：“我認為歐盟是一個敵人，尤其在貿易領域。”他甚至指控歐盟的成立主要是為了損害美國。他在去年的一次政治集會上說：“它的成立是為了占我們的便宜。”



一位歐洲官員對記者說：“歐盟是歐洲的維和組織。”



因此，當特朗普和他的助手們插手歐洲內部事務，試圖扶持那些想要瓦解歐盟的政客時，那就不只是一種不守規則的談判戰術了。這是對歐洲各國政府60多年來所一直致力的事業的嚴重威脅。



