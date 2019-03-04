申虛擬銀行牌照　大增數碼化投資

中評社香港3月4日電／金管局最快將於數周內批出虛擬銀行牌照，近年持續投入數碼化發展的渣打香港，亦盛傳是6間獲發虛擬銀行牌照的營運商之一，同時是傳聞名單中唯一一間傳統銀行。



香港文匯報報道，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，該行在積極申請虛擬銀行中，正等待結果出爐，並期望申請一切順利。她透露，該行去年在數碼化投資加大投入了兩成，今年預期將會繼續加大投資，而有關投資並未計算對於虛擬銀行投入，如果申請虛擬牌照成功，會考慮再調整對數碼化投資。問到預期對虛擬銀行投資期，她指一般而言，該行推行新項目時，大多希望在3至5年內見到成績，可以做到自負盈虧。



迎合年青客戶需求



目前盛傳有6間營運商可以獲發首批虛擬銀行牌照，而渣打是名單上唯一一間傳統銀行。禤惠儀認為，虛擬銀行和實體銀行有別，相信無論是營運模式或品牌都會有所不同，現時市面上對於智能手機服務需求增加，相信虛擬銀行在金融科技等可以迎合到有關需求。



禤惠儀強調，傳統銀行是大引擎，虛擬銀行是較為中線投資，如果日後營運經驗改善，或更加迎合年輕客戶的銀行服務需求，可能會深化產品，或帶動傳統銀行走得更前。她相信，如果虛擬銀行或數碼化是大勢所趨，傳統銀行亦須加大力度迎合新思維及新模式，如果傳統銀行可連接虛擬銀行，料將會更加接近新思維新模式，更有效地追隨趨勢。