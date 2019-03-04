蔡提台日安保對話　吳釗燮：日無任何回應

吳釗燮備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）蔡英文日前接受日本媒體產經新聞專訪拋出，希望與日方進行安全保障的交流與對話。中國國民黨“立委”江啟臣今天質詢就問到日方可能對此有公開回應嗎？“外交部長”吳釗燮答覆，正式的並沒有任何回應。他也強調，日方公開回應的可能性比較低。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。



江啟臣質詢問到，你報告所說的狀況，那兩岸關係其差無比，到底現在兩岸動武狀況？吳釗燮說，這個還是“國防部長”來回答比較適合，“外交部”是加強邦交國以及理念相近國家關係。



江啟臣詢問，中國大陸說得很清楚，宣布“台獨”、外國勢力介入等七大因素就會動武，你應該背得起來，我們開戰，理念相近國家會支援？吳釗燮說，還是有很多複雜的狀況。



江又追問，那理念相近國家利益一樣？吳釗燮也說，這不一定。



江啟臣又詢問，如果美國軍隊馳援台灣，他的國家利益與我們一致？吳釗燮說，應該是大部分一致，但是武力部分還是“國防部”來說明比較適合。吳也說，台灣在沒有任何挑釁之下，中國以武力攻打台灣，那理念相近國家會幫助台灣。



江啟臣表示，你講到重點就是沒有任何挑釁之下，要絕對避免挑釁。



江啟臣也問到，蔡英文又說要跟日本提出安保對話，其實你去年6月也提過，那日本有回應？吳釗燮表示，正式的並沒有任何回應。



江詢問，日本安倍政府在這個議題敢回應台灣？吳釗燮也坦言，公開回應的可能性比較低，但是日方看到與台灣安全問題面對相同挑戰，日方應該會有他們的思考。



江啟臣提到，你逼日方回應，會不會適得其反？會不會被打臉？吳強調，不會，私下積極爭取能夠有這樣的對話。



江則詢問，是否私下溝通過？吳表示，這個部分沒有問題。