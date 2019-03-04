吳敦義拋“二階段徵召”　藍內部憂分裂

吳敦義拋出國民黨初選二階段徵召。王金平不滿地表示，想參選就參與初選，沒有人在後面才加入。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／國民黨2020初選日前拍板“七三制”，主席吳敦義卻又拋出“二階段徵召”，被外界解讀為替國民黨高雄市長韓國瑜保留參選可能，引起黨內部質疑。“立法院”前院長、現任不分區“立委”王金平接受台媒專訪時，表示參選到底的決心，王的支持者更建議王獨立參選，並預備參選連署書，做好兩手準備。



吳敦義拋出保留萬分之一的徵召可能性後，將於7日宣布競選2020的王金平，前天接受《蘋果》專訪坦言，確實有基層勸他不要理會國民黨初選。王被問到若黨內初選不如預期是否考慮脫黨參選？王說，他是忠貞黨員，“想參選就會參與初選，沒有人在後面才加入。”他對二階段徵召的不滿，溢於言表。他更酸吳敦義：“領導人要有智慧，這樣的做法只會造成黨的動盪。”



國民黨前主席洪秀柱也說，不要有人依照制度出線後，突然間又要再跟誰比，又要徵召誰，她坦言：“那就跟我當年有點類似，這樣不太好。”



國民黨台北市議員羅智強在臉書發文憂心表示，爭取連任的民進黨蔡英文，就盤算複製2000年陳水扁模式，只要藍營分裂，她就可能以未過半的相對多數連任。“如果國民黨繼續不爭氣，蔡英文雖糟糕，卻仍有可能‘不過半’連任。國民黨切莫自誤誤國。”



國民黨“立委”王育敏表示，2020藍營連團結一致都沒把握勝選了，要是有人脫黨參選，導致藍營票源被瓜分，勝選可能性又會降低。



國民黨籍“立委”林為洲也強調，二階段徵召對黨內參與初選者不公平，對此無法接受。他說王金平個性慎重不會亂說話，會說出可能“脫黨競選”的言論表示事態嚴重。黨中央若鼓勵韓國瑜參加黨內初選，就沒有二階段徵召的問題，否則事後徵召爭議會很大，進而造成黨內分裂。