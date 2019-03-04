一個多月兩次組閣　特魯多究竟攤上啥大事

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／3月1日，加拿大總理特魯多改組內閣，這已經是他一個多月來第二次改組內閣了。



根據此次改組，原農業和農產食品部長麥考利去填了辭職的威爾遜－雷布爾德退伍軍人事務部長的位子。在今年1月14日的那次改組中，威爾遜－雷布爾德由司法部長轉任退伍軍人事務部長，2月12日，威爾遜－雷布爾德宣布辭職。



特魯多最近的確比較“心煩”，他可能萬萬沒想到，一起涉嫌干預司法的醜聞會產生如此大的衝擊波：前司法部長、首席私人秘書先後辭職，反對黨要把他轟下台，前司法部長出席議會聽證大爆料。加拿大《環球郵報》評論稱，這是特魯多自2015年當選總理以來遭遇的最嚴重危機。他能挺過去嗎？



4年前，特魯多率領自由黨扳倒執政的保守黨，翻身上位，成就加拿大首例“父子檔”總理。他的年輕、陽光、帥氣也曾掀起一波“特魯多熱”。4年後，在執政1.0接近尾聲、謀求升級到2.0的關鍵時期，他卻因為一樁醜聞陷入空前危機。



2015年，加拿大一家名為SNC－蘭萬靈的公司被加檢察機關指控在2001年至2011年期間，為獲得利比亞的工程項目，曾大肆賄賂當時的利比亞政府官員，行賄金額達4800萬加元（約合2.46億元人民幣）。去年，特魯多政府推動修改刑法，允許違法的加拿大企業與公訴人之間簽訂“延期起訴協議”，被認為給這家涉案公司“開綠燈”，以免吃官司。



上月，加拿大媒體又爆料稱，特魯多辦公室官員涉嫌干預司法，曾施壓時任司法部長威爾遜—雷布爾德對SNC－蘭萬靈公司進行罰款處理，而不是以行賄罪起訴該公司。



加媒的爆料扔下一枚重磅政治炸彈。反對黨向特魯多討說法，甚至催他下台，還要求議會徹查此事。在反對黨的強烈要求下，加拿大議會利益衝突和道德委員會上月11日啟動調查。



就在調查啟動一天後，前司法部長威爾遜—雷布爾德突然宣布辭職，瞬間加大特魯多的壓力，醜聞也隨之加倍發酵。



6天以後，特魯多的親信也在重壓下離他而去。總理首席私人秘書傑拉爾德·巴茨在上月18日辭職，但他否認在SNC－蘭萬靈案中向時任司法部長威爾遜－雷布爾德施壓。



特魯多接受了巴茨的辭呈。47歲的巴茨是特魯多交往了25年的老友，特魯多領導的自由黨能在2015年意外贏得大選，巴茨立下汗馬功勞，他被視為當年自由黨勝選的關鍵操盤手。



迫於輿論壓力，特魯多允許威爾遜—雷布爾德接受議會質詢，這一決定也為自己埋下了“地雷”。上周三，威爾遜—雷布爾德現身議會。在眾議院司法委員會面前，她打破沉默。在近4小時的聽證會上，她的一連串證詞加深了這場“最嚴重的政治危機”。



威爾遜—雷布爾德說，去年9月至12月，特魯多政府多名官員“持續不斷”向她施壓，要求她利用司法部長職權，指示檢察機關為SNC—蘭萬靈公司開脫，使後者避免因涉嫌刑事犯罪而被起訴。



引人注目的是，這名前司法部長有一段證詞明確指向特魯多本人。她說去年9月與特魯多見面時，對方要求她為這家企業“找出路”。當時，她問特魯多：“您現在是在對我的職權作政治干預嗎？……我強烈建議不要這麼做。”特魯多卻連聲說“不”，聲稱“只是需要找到解決方案。”



在威爾遜—雷布爾德透露的施壓官員中，還包括財政部長、聯邦民政局局長。她說，聯邦民政局局長“提醒”她：特魯多“無論如何都要找到辦法實現目的……”



威爾遜—雷布爾德原本是加拿大首位土著出身的女司法部長。但在今年1月中旬的內閣改組中，她被調任退伍軍人事務部長。2月，威爾遜－雷布爾德宣布辭職。《環球郵報》指出，威爾遜—雷布爾德事實上是被降職。她在聽證會上說，由於拒絕與政府“合作”，她才被調離崗位。



對於前司法部長在聽證會上披露的信息，特魯多當天也召開記者會，否認干預司法，也不同意威爾遜—雷布爾德對事件的描述。他同時強調，不會順從反對黨要求主動辭職。

