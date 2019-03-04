科技巨頭備戰6G研發　6G手機或十年後問世

西媒稱，目前還沒有一家技術企業公開提及6G，因為它們只專注於眼下的事情。但在5G之後，6G必將到來。在巴塞羅那世界移動通信大會（MWC）的演講現場，數十位工程師提出了與當前熱點不同的發展思路。每個公司都有自己的未來計劃，它們都有著與6G時代有關的想法。



據西班牙《經濟學家報》網站近日報道，對少數人來說，6G已開始不僅僅是一個數字和字母的組合。不久之後，在3月24日至26日期間，有關該主題的第一次重大國際會議將在芬蘭拉普蘭舉行。在這次名為“6G無線峰會”的活動中，技術人員在演示中將帶來更多的科學見解而不只是科幻理念。這些技術人員表示：“有少數幾家公司的研發部門已經啟動與6G相關的早期工作。很容易想象它們是誰：當然是那些最有實力的技術巨頭和電信運營商、網絡設備提供商和芯片製造商。”



咨詢機構的專家估計，下一代6G手機可能將在2030年至2035年之間問世。未來6G的傳輸能力可能將在5G的基礎上提升100倍。網絡的延遲也將相應地進一步減少，從毫秒級降到微秒級。



報道稱，3G讓我們發現除語音之外數據還有更多可能性，4G讓數據為人們服務，而5G將為更多的設備提供聯網的可能性。5G將允許在雲中設置人工智能，並從那裡下載到手機上。因此，在可預見的未來，6G完全可以實現人工智能在手機上的應用。（來源：星島環球網）