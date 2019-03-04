廣東汕頭獲得2021年亞青會舉辦權

中評社香港3月4日電／北京時間3月3日，第38屆亞奧理事會全體大會在泰國曼谷召開。由廣東省體育局局長王禹平、副局長麥良，汕頭市副市長林依民率領的第三屆亞洲青年運動會申辦團在會上開展了申辦陳述等工作。會上通過了由中國廣東省汕頭市舉辦2021年亞洲青年運動會的決議。亞奧理事會與中國汕頭共同簽署2021年第三屆亞洲青年運動會舉辦權備忘錄。



為支持青奧會這個新興運動會的進行以及進一步推廣、展開亞洲青少年運動，亞奧理事會在2008年4月3日泰國曼谷舉行的第52次執行委員會會議上，建議興辦以青少年為主體的綜合性運動會，執委會其後通過了該建議，亞青會由此成為亞奧理事會下設的第六個綜合運動會，每隔四年舉行一屆。2009年，首屆亞洲青年運動會在新加坡舉行。2013年，第二屆亞青會在中國南京舉行。



亞洲青年運動會是亞洲規模最大的青年綜合性運動會，旨在推動亞洲地區青少年體育運動的普及和發展，培養健康的生活方式。亞青會設項包括28個奧運會大項中的至少9項，會期約9天，參賽運動員年齡14至17歲，來自亞洲45個國家（地區）。



國際奧委會執委會委員、財務委員會主席黃思綿表示，十分高興汕頭申辦成功，預祝汕頭舉辦一屆精彩的亞青會，相信舉辦亞青會將促進汕頭在各方面的發展，提高汕頭在國際的知名度。



汕頭取得舉辦權之後，前往曼谷協助申辦工作的廣東省體育局局長王禹平表示，廣東汕頭是代表國家來承辦此項重大國際賽事，以促進亞洲青少年體育運動的發展和交流。廣東辦過很多國際大賽，有豐富的經驗和專業人才，一定不會辜負各界的期望，向世界更好展現新時代中國、廣東、汕頭改革開放新形象，當好“兩個重要窗口”，讓亞洲各國的青少年滿意。



“汕頭是中國第一批改革開放的特區城市，這些年汕頭的經濟得到很大發展，群眾體育基礎雄厚，辦過很多國際單項賽事。我們一定會把比賽辦好，使其帶動汕頭、廣東經濟社會的發展，進而為改革開放、體育強國建設做出貢獻。”王禹平說。



獲得亞青會的舉辦權之後，汕頭成為繼北京、廣州、南京、杭州之後，國內第五個承辦亞洲綜合性運動賽事的城市。



“成功申辦亞青會是汕頭的一件大事。雖然這是一個區域性的運動會，實際上整個亞洲人口占全球60%左右，賽事的影響範圍很大。汕頭有1000多萬名華僑，主要分布在東南亞一帶，成功申辦亞青會，對我們的華僑也是非常鼓舞的事情。”汕頭市副市長林依民介紹說，接下來汕頭市委市政府將按照亞奧理事會的要求和實際情況謀劃整個賽事，以籌辦亞青會為抓手，把整個城市的體育設施，全民健身、競技體育等工作抓上去，把市容市貌做得更好，希望能夠在經濟和社會發展方面有大的進步。（來源：南方網）