中評鏡頭：全國人大禮賓美女齊亮相　吸睛

全國人大禮賓美女齊亮相。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月4日電（記者 黃文杰）每年兩會開幕，來自海內外政協委員及人大代表都會齊聚人民大會堂，超過2千人一起到場，為了導引及服務，會徴選服務人員，這就是禮賓美女。



因為每年兩會媒體高度關注，禮賓美女一出場立刻成為攝影獵取的對象，超級吸睛，因此各駐地禮賓美女也要挑選，身高氣質與顏質要達到一定程度，集體亮相拍照，讓不少男士也搶著合影，臉上燦笑。