拉李扁操作棄保？柯文哲：不要整天陰謀論

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）針對無黨籍台北市長柯文哲日前會見李登輝、陳水扁，被外界解讀為操作棄英保柯，柯文哲4日受訪時表示，想太多了，他去見李登輝、陳水扁都蠻自然的，而且陳水扁當過一任市長、兩屆“總統”，去問一問也可以知道一些知識，也不是壞事，哇，你們就說是拉攏獨派、操作棄保，唉喲，你也不要整天都是陰謀論，腦子會壞掉



柯文哲4日出席“2019台北市創新實驗教育”成果發表會，會後接受媒體訪問時，被問到日前與李登輝、陳水扁會面，是不是在操作“棄英保柯”？柯文哲笑到，哈，想太多了，他每隔一段時間就會去看李，只是那陣子李住院，他去醫院探病的話常常會問東問西，造成醫生的壓力，所以他不喜歡去，等到李出院、身體比較好，再去見面，所以見李登輝這蠻自然的。



柯文哲表示，看陳水扁是這樣，其實他有時候去高雄都會去看陳水扁，他跟陳水扁也是比較特殊的關係，是醫生與病人的關係，有時候不管陳水扁怎麼樣，總是去看一看神經的變化是怎麼樣，這也還好，老實說倒是過去一整年去高雄，反而沒去看他比較不對勁。



柯文哲說，在他看來陳水扁當過一屆市長、兩任“總統”，總是知道很多東西，有時候問一問也可以知道一些知識，這也不是什麼壞事，這也是為什麼當時他會叫文化局去做口述歷史，他覺得發生在台灣的一切都是台灣歷史一部分，對他來說不管見李登輝還是見陳水扁，對他來講是蠻自然的事情，哇，你們就說是拉攏獨派、操作棄保，唉喲，你也不要整天都是陰謀論，腦子會壞掉。

