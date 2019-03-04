柯韓會多波折　柯文哲：時間到了就會見面

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲在228連假行程滿檔，網路聲量卻不如中國國民黨高雄市長韓國瑜一篇臉書發文。柯文哲4日受訪時表示，這有什麼關係？這不是很認真考試，成績就很好，每個人做該做的事情就好了，“我是在當台北市長，不是在當部落客的。”至於柯韓會，柯說，自然就好嘛，時間到了就會見面啊，難道要為了見面而見面嗎？



柯文哲4日出席“2019台北市創新實驗教育”成果發表會，會後接受媒體訪問時，被問到日前到高雄卻沒有“柯韓會”，是不是因為都是2020熱門人選，所以時機不對？柯文哲皺眉嘆道，哎唷，想太多，這個自然就好嘛，有什麼問題嗎？



媒體追問是不是柯韓會破局，沒辦法會面了？柯文哲說，他去每個地方不見得跟每個人都見面，他覺得很奇怪，自然就好嘛，“時間到了就會見面啊”，他覺得是這樣，交情也沒問題，就是個人方便為主，奇怪，為什麼老是變成這個問題，難道要為了見面而見面嗎？這很奇怪。



被問到雖沒有柯韓會，但近日柯文哲與韓國瑜的隔空對話，如柯引述唐詩、韓引用紅樓夢等，頗有彼此拉抬聲勢、裂解藍營的味道？柯文哲認為，哎唷，所以說就是大家都在陰謀論，最近不是流傳說民進黨只要拱韓，四個太陽就不見了、國民黨只要捧柯，小英就受到威脅，天啊！他發現我們兩個都只是做自己而已。

