也門停火：協議易簽落實難

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／自從去年12月，在聯合國斡旋下，也門政府和胡塞武裝在瑞典首都斯德哥爾摩就荷台達停火、交換戰俘等問題達成一致後，協議卻遲遲未能履行。英國外交大臣亨特3月2日專程訪問沙特阿拉伯，他和沙特外交事務國務大臣朱拜爾共同呼籲所有武裝力量立即撤出也門荷台達，以便打開人道主義走廊。



然而，最近有消息傳出，胡塞武裝表示要推遲第一階段撤軍計劃。



這一消息並不意外。從胡塞武裝角度考慮，撤軍、或按協議所說的“重新部署”牽涉到兩個問題，第一，此後荷台達市的海關收入歸誰？是按照先前那樣歸胡塞武裝控制的銀行，還是歸哈迪政府所控制的銀行？第二，撤軍後或撤軍途中，沙特會否借機進攻，一舉奪取荷台達？



說到底，胡塞武裝擔心的主要不是沙特，而是沙特背後的西方支持，這種支持可能在胡塞武裝疏於防範時改變力量對比。自去年6月荷台達開打後，美國給沙特提供了大量支持，這一點沙特引以為傲而毫不諱言。而且，在瑞典提出立即停火的安理會議案之後，美英兩國投了反對票，因為當時的形勢對沙特非常有利。胡塞武裝明白，沙特再不濟，畢竟糾集了15萬大軍，如果在撤軍過程中暴露出弱點，被美國發現後反饋給沙特，占據空中優勢的沙特聯軍有可能重創己方。



至於交戰半年多沙特仍未達到目的的原因，除了聯軍戰力薄弱外，根本原因是胡塞武裝得民心——其發展經濟、打擊腐敗，崇尚世俗的政治主張深得也門廣大貧困民眾擁護。胡塞武裝現在控制著包括首都薩那在內的大多數城市、約75%的人口，餘下的地區和人口由沙特支持的哈迪政府和“基地”組織瓜分。



胡塞武裝不願放棄既有優勢，沙特則希望擊敗、或者至少壓制住胡塞武裝。因此，停火可能只是曇花一現。



