十三屆全國人大二次會議舉行首場發布會

大會發言人張業遂走進會場（中評社 林艶攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）“今年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年，即將召開的十三屆全國人大二次會議是今年國家政治生活中的一件大事，開好這次大會，對推動2019年的各項工作具有十分重要的意義。”4日上午，十三屆全國人大二次會議首場新聞發布會在人民大會堂新聞發布廳舉行，大會發言人張業遂第二次坐在大會堂就大會議程和人大工作相關的問題回答中外記者提問。



發言伊始，張業遂表示，大會將在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，認真履行憲法和法律賦予的職責，開成一個民主、團結、求實、奮進的大會。大會將深入貫徹落實中央八項規定及實施細則精神，按照厲行節約、勤儉辦會的要求，進一步加強和完善會風會紀建設的具體措施，持之以恒，營造風清氣正的會風。



就全國人大在大會期間的相關工作安排，張業遂表示，全國人大在大會期間將舉行13場記者會，請全國人大專門委員會及常委會工作機構負責人就人大立法工作、監督工作等問題，請國務院有關部委主要負責人就經濟社會發展中人民群眾關心的熱點問題，分別回答中外記者的提問。



其中3月6日至7日，國家發展改革委主任、財政部部長、國務院扶貧辦主任將分別出席記者會。3月8日上午，外交部部長將就我國的外交政策和對外關係回答提問。3月9日至11日，商務部部長、國資委主任、人民銀行行長、科技部部長、市場監管總局局長、生態環境部部長將分別出席記者會。3月12日下午，最高人民法院負責人將出席記者會。3月15日上午大會閉幕後，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳與中外記者見面並回答問題。



此外，張業遂還介紹道，大會將繼續組織代表通道集中採訪活動，邀請部分代表在人民大會堂中央大廳接受記者的集體採訪。大會將繼續組織部長通道，邀請列席會議的國務院有關部委主要負責人在人民大會堂北大廳接受媒體的集中採訪，解讀政府工作報告和相關政策，回應社會關切。上述採訪安排及其他採訪活動的具體信息，將及時通過大會新聞中心網頁和微信公眾號等多種方式公布。大會新聞中心還將在相應的全體會議前提供大會主要文件的中外文本，我們將竭誠為記者朋友們的採訪提供服務。



（中評社報道組：林艶 張爽 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：錢盈盈）

