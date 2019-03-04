美媒問中美關係　張業遂：衝突對抗沒有出路

CNN記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）“謝謝你的提問，這個問題相當長。”張業遂笑著說。4日上午，在十三屆全國人大二次會議舉行的首場新聞發布會上，大會新聞發言人張業遂就遇到了來自美國媒體記者就中美關係提出相當有挑戰性的提問。



這位來自美國有線電視新聞CNN的記者在提問中說道，“現在來自美國華盛頓有這樣一種似乎越來越強烈的共識，而且是超越民主、共和兩黨黨派鬥爭的共識，不論經貿談判的結果如何，美國都應當將中國視為一個戰略威脅。我們聽到很多美國高官、議員甚至專家說，美中之間不僅僅是在經貿問題上，在軍事、安全、人權等各個領域都有越來越大的差異、分歧甚至對立對抗。您作為一位中國資深的外交官，也擔任過中國駐美大使，您覺得中國對美國的定位會不會產生類似的轉變？中國將如何應對來自華盛頓這種對華立場政策日趨強硬的挑戰？”



張業遂隨後回答說，今年是中美建交40周年。40年來，中美關係總體上保持了穩定，同時取得了歷史性的進展。我認為，兩國關係保持穩定與發展，給兩國人民帶來了巨大的利益，同時也有利於促進世界的和平、穩定與發展。那麼，事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。



中國對美國的政策是一貫的、明確的。我們致力於同美國實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時將會堅定地捍衛自身的主權、安全和發展利益。兩國在歷史文化、社會制度、發展階段方面確實有很多的不同，存在差異、分歧十分正常，但是這並不必然導致對立、對抗。應該看到，中美兩國的利益已經深度地交織，我認為一個衝突對抗的中美關係不符合任何一方的利益，另外，用冷戰的舊思維來處理全球化背景下的新問題是肯定沒有出路的。



關於中美經貿問題，張業遂表示，一段時間以來，雙方的經貿團隊開展了富有成效的密集磋商，在雙方共同關心的許多問題上取得了重要階段性進展，兩國和國際社會對此都作出了積極的反應。我認為中美經貿關係的本質是互利共贏的，因此我們希望雙方繼續抓緊磋商，達成互利雙贏的協議。



去年12月，習近平主席同特朗普總統在阿根廷成功會晤，雙方同意共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，為今後一個時期的中美關係指明了方向。當前我認為最重要的事情，就是雙方認真落實兩國元首達成的重要共識，在拓展合作的基礎上管控好分歧，確保兩國關係沿著正確的軌道向前發展。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者 李娜 實習記者 張磊）

