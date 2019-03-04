孟晚舟反訴加拿大政府

（孟晚舟資料圖。來源：環球網） 中評社北京3月4日電／加拿大《環球郵報》3日消息，目前正被加拿大政府拘押的華為高管孟晚舟已經提起對加拿大政府的民事訴訟，指控其“嚴重侵犯”自己的憲法權利。孟晚舟的訴訟對象還包括加拿大邊境服務局以及加拿大皇家騎警。



《環球郵報》稱，孟晚舟的律師團隊周日（3日）發出一份聲明，稱已於3月1日向加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院提起民事訴訟。



聲明說，訴訟指控孟女士被嚴重侵犯憲法權利，並就“加拿大政府官員多次未能遵從法治而造成的公職失職和非法監禁”要求賠償。



孟晚舟方面表示，她本人2018年12月1日在溫哥華機場被不適當地囚禁，搜查和審訊。有關部門在告知她被捕之前已將她拘留，同時對她進行搜查以及審問。



孟晚舟的律師在訴訟中稱，加拿大當局不是立即逮捕她，而是在海關常規檢查的幌子下，對孟晚舟進行審訊，並利用這個機會強迫她提供證據及信息。



對於孟晚舟的控告，加拿大邊境服務局，皇家騎警和聯邦政府尚未作出反應。



加拿大聯邦司法部上周五（1日）表示，在詳細檢視案件證據之後，認為符合引渡法案的要求，同時有足夠證據令引渡法官作出裁決，所以發出“授權進行書”，正式啟動引渡孟晚舟往美國的聆訊。



3月2日，中國駐加拿大使館發言人就加司法部就孟晚舟案簽發授權進行令發表談話 ，全文如下：



中方對加拿大司法部就孟晚舟案簽發授權進行令表示強烈不滿和堅決反對。孟晚舟案不是一起簡單的司法案件，而是對一家中國高科技企業的政治迫害。後來的事態發展證明了這一點。加方儘管標榜“法治原則”、“司法獨立”，但並不能掩蓋其在孟晚舟案上犯下的錯誤。



從事件所呈現出的明顯的政治干預情況看，如果加方真的遵循法治原則、司法獨立，加方就應該按照加引渡法的有關條款，拒絕美方引渡請求，立即釋放孟晚舟女士。加法庭的最終審理結果將是對加方是否堅持司法獨立的試金石。我們將拭目以待。



