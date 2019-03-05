中評現場：澳門委員建言“兩制”台灣方案

中評社北京3月4日電（中評社報道組）2019年3月4日，北京商務中心區（CBD），華彬費爾蒙酒店。



一間不大的會議室中，全國政協澳門54組的二十多位政協委員正在熱烈討論3日全國政協主席汪洋所做的工作報告。昨天是澳門54組小組討論的開放日，在這間會議室的後方，前來採訪的國內外記者站得滿滿當當。



中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出了一項鄭重倡議，希望在堅持“九二共識”的政治基礎上，兩岸各政黨、各界別就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。全國政協在參政議政、政治協商方面有豐富的經驗，未來會在兩岸的民主協商中扮演什麼角色是今年兩會上備受關注的話題。汪洋3日在工作報告的第二部分“2019年主要任務”提到，“認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對‘台獨’，深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動”。



全國政協新聞發言人郭衛民2日在首場記者會上也回答了記者關於兩岸民主協商的問題，他的表態更加直接，“政協是協商民主的重要渠道和專門協商機構，可以在兩岸民主協商中發揮重要作用。全國政協將貫徹好習近平總書記重要講話精神，緊緊圍繞開展民主協商、達成制度性安排等問題，發揮自身特色，積極作為。”



全國政協委員對兩岸的民主協商、“兩制”台灣方案的建議，成為今年兩會上最受媒體關注的話題之一。而香港、澳門已經成功實施“一國兩制”二十年，來自這兩個特別行政區的政協委員，對“兩制”台灣方案有更多的觀察和思考。在昨天上午澳門的小組討論會上，多名委員在發言中提及“一國兩制”台灣方案，他們既有宏觀思考，也有在具體的建議。



全國政協委員、匯富集團發展有限公司任董事長何富強在發言中率先提到了台灣問題，“我們要全面貫徹習總書記的重要講話精神，堅決反對‘台獨’，積極為兩岸關係和平發展、實現民族偉大復興和祖國統一努力。台灣始終要回歸祖國，兩岸都逐步進行協商，才能符合祖國和兩岸人民發展的利益。”



何富強說，澳門是“一國兩制”全面準確落實的好例子。澳門回歸後經濟騰飛發展，取得輝煌的成就。台灣可以借鑒澳門的成功經驗，同時澳門也可為“一國兩制”台灣方案的出台和落地提供更多的技術支持。



何富強祖籍福建晉江，現在是澳門著名企業家，創辦了多家企業，同時他心系故鄉，擔任了與福建有關的多項職務，比如澳門福建總商會常務副會長、澳門福建同鄉總會永遠名譽會長、澳門晉江同鄉會名譽會長，為福建人在澳門的發展獻力。福建與台灣又有很深的淵源，從最近的事例來說，何富強的故鄉晉江去年成功供水金門，兩岸實現歷史性通水。對兩岸和澳門都了解頗深的何富強，為澳門助力“一國兩制”台灣方案的誕生提出三點具體建議：



第一，“一國兩制”是維護澳門穩定發展的核心方針，確保了中央全面管制權得到有效的落實，保障了澳門特區的高度自治權。在堅守“一國”基本，發揮“兩制”的作用下，澳門展現出強大的生命力，在政治、經濟、民生等各個領域取得了很好的成就。這些都足以說明“一國兩制”的偉大構想是有強大的可行性。我們應以澳門的成功經驗帶動“一國兩制”台灣方案協商的落實，通過舉辦與“一國兩制”主題相關的講座、論壇、活動，邀請廣大台灣同胞，特別是台灣青年參與其中，讓他們親耳聽、親眼見，增進他們對“一國兩制”的了解，傳遞兩岸同屬一家的關切，為祖國統一大業打下堅實的基礎。



第二，現在島內有不少政治人物經常散布與大陸相關的不實的消息，令廣大台灣同胞對大陸存在誤解，嚴重阻擾兩岸關係改善和發展。事實永遠勝於雄辯。何富強提議，澳門可以構建一個“一國兩制”的信息網站，可以發布澳門成功實踐“一國兩制”、社會欣欣向榮的各種真人真事；可以轉發中央對台的政策、文件及國台辦等相關部門主導的各項對台措施等情況，為心系祖國的台灣同胞提供一個更全面、更宏觀了解兩岸關係及“一國兩制”的視角。



第三，台灣與港澳背景、文化、社會制度等不盡相同，“一國兩制”台灣方案必須經歷一段時間的探討，才能得以落實。這個過程必然需要不少了解和認同“一國兩制”的台灣同胞從中協商，出謀獻策。何富強建議澳門高校設立與“一國兩制”相關的培訓課程，並大力招攬台灣學生報讀。通過相關的課程，培養這些本身心系祖國的台灣學生成為傳承“一國兩制”的核心，培養推動兩岸協商的人才，讓他們發揮所學，一展抱負，在台灣回歸談判中肩負起重要的角色。

全國政協委員、匯富集團發展有限公司任董事長何富強（中評社 張爽攝）