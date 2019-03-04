美大學切斷與華為聯繫　專家批評

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／“又一所大學終止與華為的合作。”據美聯社2日報道，美國明尼蘇達大學日前宣布切斷與中國電信巨頭華為公司之間的聯繫，不再接受華為的捐款或與之進行科研合作。“美國之音”網站3日稱，這顯示出美國政府對華為的訴訟正在引起美國教育界的警惕。而有分析人士指出，美國渲染華為5G技術的“威脅”，其實仍出於對中國軍事和經濟實力上升的擔憂。



明尼蘇達大學校報上周援引該校負責科研的副校長克萊默2月14日發表的一份備忘錄稱，明大將不再接受華為的捐款，不再與華為簽訂研究合同，且不再批准與華為開展信息交流。報道稱，華為通過對明大基金會進行捐贈資助科研項目，該公司上月遭到美國司法部的多項指控。明大發布的備忘錄寫道：“鑒於這些訴訟所引發的不同尋常的關注，以及此前其他事態發展所引發的關切，我們認為停止與華為的合作是審慎的舉動。”



美聯社報道稱，此前已有高校停止接受華為的捐款或停止採用其設備。明大科學與工程學院副院長康斯坦茨認為，該校的決定是不同尋常且嚴肅的。康斯坦茨表示，華為此前對網絡和先進技術表示感興趣，但雙方僅是就此進行過初步討論。另據報道，華為是多所大學聯合成立的“智能存儲研究中心”的會員，但它僅僅是眾多贊助方之一，無權獨家獲得研究成果。



此外，明大近期還宣布將在學期末關閉該校的孔子學院。校方的解釋是，該校孔子學院的目標是加強當地中小學的中文教育，而如今當地的中文教學已逐漸成熟，對孔子學院的需求發生變化。但明大校報在相關報道中提到，去年8月通過的美國“國防授權法案”中的相關規定，對明大關閉孔子學院有直接影響。



《環球時報》記者在明尼蘇達大學官網看到，該校2009年在北京設立唯一一個海外辦公室。該校的中國中心介紹稱，明大與中國有著悠久的教育交流歷史。而這樣一所美國高校，如今突然終止與中資企業和中國文化機構的合作。外交學院國際關係研究所教授李海東3日對《環球時報》記者表示，企業對大學的捐助在美國本沒什麼大問題。蘋果、亞馬遜等其他高科技公司在美國高校進行專門投資、捐款，校方都認為是好事，但現在中美之間的經濟文化交流已被上升到要從安全競爭角度考慮。李海東表示，如今美國高校首先考慮的不是這些捐款能否改進當地的科研水平、教育水平，而是先考慮這些捐款是否有干擾美國民眾生活方式的意圖，這使中美之間的文化交流變得複雜。

