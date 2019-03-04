菲議員炒作“中國債務”遭批：不擇手段

（菲律賓總統杜特爾特。圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／據菲律賓《馬尼拉公報》3日報道，菲總統發言人帕內洛2日發表聲明反駁前眾議員科敏納里斯對一項菲中兩國貸款協議的指責。聲明稱，菲律賓和中國去年簽署的6209萬美元貸款協議，經過菲律賓司法部、財政部和央行的跨機構委員會審查、談判及審批。



帕內洛稱：“我要告訴科敏納里斯先生，上述協議有利於菲律賓人。協議將為奇科河灌溉項目提供資金，該工程項目一旦完工，將為呂宋島卡加延省和卡林阿省的大約8700公頃農地提供穩定的供水，惠及4350戶農民和他們的家庭，以及服務21個基層選區。”帕內洛還保證，菲國政府簽訂的條款是合理的。他說，經濟官員在達成該協議前，都小心謹慎地分析了協議條款。“我們希望政治反對派和左派在發表任何聲明前先做好功課。很明顯，我們的經濟官員，尤其是財政部的官員，對此協議的條款進行了長時間研究，不像科敏納里斯先生那樣，只是表現出自己不了解金融的複雜性和政治上的不成熟。”帕內洛說道。



帕內洛在聲明中表示：“我們很遺憾，候選人科敏納里斯通過發表謬論來政治化我們與中國的關係。”他說，科敏納里斯只是不擇手段地尋求媒體曝光，“他挑戰政府官員進行所謂辯論，旨在吸引媒體關注。他知道如何吸引媒體眼球提高候選人資質。”帕內洛表示，政府已經充分回應了科敏納里斯提出的問題，“如果他不滿意，可以上法庭。我們很高興在那裡讓他負法律責任”。



美國有線電視新聞網（CNN）菲律賓版報道說，科敏納里斯上周二表示，奇科河灌溉項目貸款協議利率極高，讓菲律賓負擔沉重，不利於菲律賓，只利於中國。據菲律賓GMA網站3日報道，科敏納里斯當天回應帕內洛的聲明稱，提出上述菲中交易問題並非為增加媒體曝光。他還說，將借此機會拜訪最高法院。



菲律賓《世界日報》3日評論說，科敏納里斯今年將在中期選舉中競選參議員。為提高知名度，他不惜把菲中合作項目政治化，甚至對相關項目說三道四，大肆進行抨擊，希望獲得選民青睞。該媒體評論稱，杜特爾特總統執政後，改善了與中國的關係、擱置了南海爭議，因此讓一些激進的政客和民眾感到不滿，同時也對菲中合作項目不以為然。該報指出，認真研究一下便可知，這些項目大都對菲律賓比較有利。把菲中合作項目過分政治化，不但對雙方不利，且對菲律賓尤其不利。



（來源：環球時報）