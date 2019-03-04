這部法律“中國立法史上最快”？張業遂回應

大會新聞發言人張業遂（中評社 林艶攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）4日上午，十三屆全國人大二次會議首場新聞發布會在人民大會堂新聞發布廳舉行。現場有記者注意到外商投資法，這部法律第一次經過人大常委會審議到現在才不到三個月，如此快的立法速度，被分析說可能是“中國史上最快”，而令人關注的港澳台“三資”並沒有像過去的三個外資法一樣被含入其中。大會新聞發言人張業遂在現場為記者所關注的問題答疑解惑。



張業遂表示，改革開放以來，我國形成了以中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法，也就是“外資三法”為基礎的外商投資法律體系，為擴大對外開放、積極利用外資提供了有效的法律保障。近年來，我國對外開放和利用外資面臨新的形勢，“外資三法”也難以適應構建開放型經濟新體制的需要。制定外商投資法，就是要創新外商投資法律制度，取代“外資三法”，成為新時代我國利用外資的基礎性法律。



外商投資法草案明確規定，我國對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度，取消逐案審批制管理模式；對於禁止和限制外國投資者投資的領域，將以清單方式明確列出，清單之外充分開放，中外投資將享有同等待遇。這是我國外商投資管理體制的根本性變革，將提高投資環境的開放度、透明度和可預期性，為推動形成全面開放新格局提供更加有力的法律保障。



同時，針對外國投資者普遍關心的徵收和補償、知識產權保護、技術轉讓等問題，草案都作出明確的保護規定。



張業遂強調，香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區都是中國的一部分，同時港澳台屬於單獨關稅區，來自港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資，具有一定的特殊性。實踐中，對港澳台投資一直參照外商投資進行管理。制定外商投資法不會改變國家對港澳台投資的法律適用安排，相關制度還將根據實踐需要不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的營商和發展環境。





（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者 李娜 實習記者 劉柯岑）