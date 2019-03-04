半島無核化？張業遂：堅持政治解決是關鍵

韓國kbs記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）4日上午，在十三屆全國人大二次會議舉行首場新聞發布會上，有來自韓國的媒體提問到關於第二次朝美首腦日前在河內會晤，但雙方並未能達成協議，下一步要實現半島無核化的關鍵是什麼？中國又能發揮什麼作用呢？



面對這一系列提問，大會新聞發言人張業遂回應說，此次朝美領導人河內會晤沒有發表成果文件。但是我們注意到雙方都表示進行了深入溝通，而且雙方都表明願意繼續進行對話，我們認為這次會晤是建設性的。



“朝鮮半島問題非常複雜、敏感，解決起來不是一件容易的事，也不能期待通過一兩次會晤就能夠得到解決。而且隨著談判的深入，難免會遇到這樣那樣的困難。”張業遂說，“我們認為，關鍵是堅持政治解決的正確途徑，堅持實現半島無核化、建立半島和平機制的正確方向。”



張業遂強調，朝鮮和美國是半島問題的關鍵當事方，我們希望朝美雙方堅定信念，保持耐心，沿著正確的方向談下去，談出新進展。維護半島和平穩定符合各方的利益。中方致力於實現半島無核化和建立半島和平機制，並為此發揮了積極、建設性的作用。中方將繼續以自己的方式做出積極的努力。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：錢盈盈）

