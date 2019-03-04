阿塞拜疆經濟部長：我們非常信任中國

（穆斯塔法耶夫。圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／3月1日，由阿塞拜疆經濟部、阿塞拜疆駐華大使館商務代表處、阿塞拜疆出口與投資促進基金會和環球時報社聯合主辦的中國—阿塞拜疆“一帶一路”貿易合作圓桌論壇在北京舉行。阿塞拜疆經濟部長沙辛·穆斯塔法耶夫在會上接受《環球時報》記者專訪時說，阿中兩國關係已達到“非常高的水平”，“阿塞拜疆是共建‘一帶一路’倡議最積極的參與者之一”。



環球時報：請部長先生介紹一下近年來中阿經貿合作情況，有哪些亮點？



穆斯塔法耶夫：去年阿塞拜疆與中國之間的貿易額達到13億美元，相比2013年翻了一番。我為什麼特別提到2013年？因為那一年中國國家主席提出了“一帶一路”倡議。



我們有意向進一步擴大和提升阿中雙邊貿易。最近我們在全世界設立了4個商務代表處，其中一個就在中國。去年我們在中國開設了兩個葡萄酒中心、一個貿易中心。在首屆中國國際進口博覽會上，我們派了代表團參加，展出最優質的產品。我們還要參加第二屆進口博覽會，並將展廳面積擴大一倍。



昨天，在同（中國商務部）鐘山部長進行會晤時，我們達成協議，馬上啟動有關特惠貿易協定的談判。中國跟南高加索地區國家的貿易約45%來自阿塞拜疆，這意味著在南高加索地區，阿塞拜疆是中國最大的貿易夥伴。

