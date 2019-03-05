韓專家答中評：特金二會破局不悲觀

中評社首爾3月5日電（記者 崔銀珍）令人期待的“特金二會”破局，雙方沒有簽署協議，令外界數周以來的期待落空。日前，中評社記者在首爾專訪了世宗研究所研究計劃本部長，韓國統一部、國防部、聯合參謀總部政策咨詢委員鄭成長博士，詢問了他對本次峰會的評價。



鄭成長表示，他之前期望過，在第二次朝美首腦會談上，朝鮮會拿出廢除寧邊核設施以及無核化的追加措施，而美國會針對美朝終戰宣言、聯絡事務所的設立，以及將停戰體制轉換為和平體制而開啟協商，並就聯合國安理會免除針對韓朝合作事業的制裁等方面達成協議的可能性是較大的。但是，令人失望的是，針對美國拿出的‘廢除寧邊核設施＋α的無核化措施’，朝鮮尚未做好達成協議的準備，而美國也對超出免除針對韓朝合作事業制裁水準的聯合國安理會的對朝制裁緩解，並未做好認真討論的準備。事實上，在這種情況下，是很難期待會談的成功的。



儘管如此，特朗普總統與金正恩委員長也並未重傷或指責對方，並且表明互相尊重和持續對話的立場，所以今後的協商前景，我認為並不悲觀。在河內舉行的朝美首腦會談上，針對無核化以及制裁問題的雙方立場已經分明地顯示了出來，所以今後朝美間通過高級別會談，或者實務會談來縮小彼此的立場差異並非易事，但還是有可能的。當然，朝美要想達到大的妥協，首先要做到的是，朝鮮接受 ‘廢除寧邊核設施＋α的無核化措施’，而美國也需要認真討論聯合國安理會對朝鮮制裁的緩解。



對於金正恩委員長的無核化意志，美國以及國際社會懷疑的視線還是持支配地位的。如果金正恩委員長在今後針對如何完成無核化未提示出具體的方法論以及日程表的情況下，是不能夠要求美國無條件的信任的。朝鮮要想讓美國在針對緩解制裁的問題上持相對柔韌的立場，那麼僅僅持寧邊核設施的廢除以及與此相應的措施來探討是不夠的。應該在‘廢除寧邊核設施＋α的無核化措施’以及相應的措施上，也要進行積極的協商。朝鮮不應僅僅停留在廢除寧邊核設施的廢除，應該表明有在今後完全達到無核化階段的的意志，並持具體的無核化路線來說服國際社會。這一點，非常重要。



現在特朗普總統因過去曾是自己的‘救火隊長’，而現如今已經斷絕關係了的前私人律師邁克爾∙科恩（Michael Cohen）的下院聽證會，國內政治生涯達到了非常危急的時刻。所以，特朗普急需在河內首腦會談上，針對朝鮮無核化相關的議題，取得‘預期以上的成果’。但，針對‘廢除寧邊核設施＋α的無核化措施’，朝鮮持拒絕的態度，所以最終，特朗普總統決定延期協議文的締結。

