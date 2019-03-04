2019立法工作怎麼走？張業遂：四個推進

新華社記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）“2019年的立法任務的確非常重。黨和國家事業的發展、人民群眾對美好生活的期待和全面依法治國的要求，對立法工作提出了新課題、新任務。”4日上午，在十三屆全國人大二次會議舉行首場新聞發布會上，大會新聞發言人張業遂就2019年的立法工作介紹說。



他指出，今年，全國人大常委會將堅持科學立法、民主立法、依法立法，著力提高立法的質量，加快立法工作步伐，集中力量落實好黨中央確定的重大立法事項，重點是推進四個方面的立法工作。



第一，抓緊制定修改深化市場化改革、擴大高水平開放急需的法律。除外商投資法外，還將修改土地管理法、專利法、證券法，制定資源稅法等。做好授權決定和改革決定相關工作，保證重大改革於法有據。



第二，加快保障和改善民生、推進生態文明建設領域的立法。包括抓緊審議民法典各分編草案，繼續審議基本醫療衛生與健康促進法草案、疫苗管理法草案和藥品管理法修正草案。制定長江保護法，為保護長江提供堅強的法制保障。



第三，加強國家安全、社會治理領域的立法。制定出口管制法、數據安全法、生物安全法等，提高防範和抵禦安全風險的能力。制定社區矯正法、退役軍人保障法，修改刑法等，為加強和創新社會治理提供法律支撐。



第四，完善國家機構組織有關法律制度。修改全國人民代表大會組織法和議事規則等，完善人民代表大會制度。繼續審議法官法、檢察官法修訂草案。深化司法體制改革。制定政務處分法，健全國家監察體制。



最後，張業遂透露道，今年的立法計劃已經初步擬訂，將根據本次大會代表們提出的意見修改完善後及時公布。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援實習記者：張磊）

