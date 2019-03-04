蓋茨：我為什麼把人造肉選入十大突破性技術

自2001 年起，《麻省理工科技評論》每年都會評選出當年的“十大突破性技術”，這份在全球科技領域舉足輕重的榜單曾精准預測了腦機接口、智能手表、癌症基因療法、深度學習等諸多熱門技術的崛起。當然，與其說是“預測”，不如說是《麻省理工科技評論》站在全球科技最前沿，目睹了科技創新的百年變遷後的一種沉澱，是對科研邁向產業的可行性分析，是對技術商業化及影響力的研判。



今年是《麻省理工科技評論》創刊 120 周年，2019 年的“十大突破性技術”榜單也與過去稍有不同。在本次的榜單評選中，我們非常榮幸的邀請到了比爾·蓋茨先生作為客座評選人，他全程參與了評選工作，並為本屆榜單作序。本屆榜單的入選技術也多是以“人類福祉”為最終目標。



正如比爾·蓋茨先生所說，看過這些突破性技術之後，你會覺得“美好的未來，值得我們為之奮鬥”。



世界未來，盡在吾輩手中



比爾·蓋茨



能受邀成為《麻省理工科技評論》“十大突破性技術”誕生以來的首位客座評選人，我倍感榮幸。從眾多科技成果中優中選優並不容易。因為我希望我參與選出的技術，不僅是 2019 年的關注焦點，更能為整個科技史留下濃重的一筆。這也令我思考，科技創新是如何隨著時間的推移而演變的。



說到改變世界的突破性技術，我第一個想到的，是犁。它完美代表了人類創新的歷史。早在公元前 4000 年，美索不達米亞的農民們就開始用磨尖了的棍子給土壤透氣。後來，經歷了漫長的修補和完善，我們終於看到了今天的犁，這一技術上的奇跡。



但犁到底有什麼用呢？犁，能用來創造：有了犁，我們能播撒更多種子，收獲更多糧食，有更多東西吃。可以毫不誇張地說，在那些缺乏食物的地方，犁就是人們多活幾年的保障。與古代、現代的很多技術一樣，犁能以更有效的方式創造更多東西，也讓更多人受益。

