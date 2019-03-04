2018人大監督工作如何？張業遂：成效積極

央視記者提問 （中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）人大除了立法之外還有一項重要的使命就是監督。2018年是十三屆全國人大及其常委會的開局之年，對於開局之年監督工作的進展和成效，社會各界和廣大群眾有著諸多期待。4日上午，大會新聞發言人張業遂在十三屆全國人大二次會議舉行的首場新聞發布會上，向在場記者介紹了過去一年十三屆全國人大常委會在依法履行監督職責，不斷加強和改進監督工作，取得的積極成效。



張業遂表示，這些積極的成效主要體現以下三個方面：



第一個方面，推動落實中央重大決策部署，助力打好三大攻堅戰。比如，組織開展了大氣污染防治法、海洋環境保護法執法檢查，安排聽取審議了四個環境保護方面的報告。比如，圍繞脫貧攻堅工作安排了專題調研，並聽取審議專題調研報告。再比如，聽取審議了國務院關於加強國有資產管理情況的報告，圍繞地方政府債務情況開展了專題調研。這是第一個方面的工作。



第二個方面，堅持問題導向，努力增強監督的實效。去年開展的大氣污染防治法執法檢查，敢於動真碰硬，開展隨機抽查；召開五級人大代表和群眾代表、專家學者的座談會；推動政府部門和企業負責人學法、用法、普法。執法檢查報告不掩飾問題，列舉了一批抽查發現的典型案件。還專門加開一次常委會會議，聽取審議執法檢查報告，對執法檢查中發現的涉及22家企業的38個問題點名曝光，使執法檢查的監督實效得到有效增強。



第三個方面的工作是加強司法監督。全國人大常委會歷史上首次對“兩高”工作開展了專題詢問，這是支持和保障司法改革、促進司法公正的一項具體舉措，也是常委會開展監督工作的一次積極探索和實踐創新。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：錢盈盈）

