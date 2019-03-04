一帶一路受質疑？張業遂：中國不會製造陷阱

聯合早報記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）“‘一帶一路’倡議推出五年多來取得了不少的成效，但是也遇到一些質疑，被質疑缺乏透明性和可持續性，甚至讓一些國家陷入了債務的陷阱。請問中國如何看待這樣的關切？您如何評價‘一帶一路’過去一年的成果以及它未來的發展前景和它所面對的風險和挑戰？”4日上午，外媒記者在十三屆全國人大二次會議的新聞發布會上犀利地問道。



張業遂在隨後的回答中說道，“‘一帶一路’堅持的原則是共商、共建、共享，同時也堅持市場化運作的模式，它的目標是實現高質量發展。我想強調，不論是項目選擇，還是投融資合作，都是參與方共同作出的決策。中方高度重視債務的可持續問題，在項目合作上不會強加於人，更不會製造什麼陷阱。”



他強調，與其他國際合作倡議一樣，“一帶一路”實施的過程中也會出現一些困難、問題、風險、挑戰。但是隨著倡議的實施和不斷地總結完善，相信“一帶一路”建設一定會取得更好的發展，給參與國人民帶來更多的獲得感。



張業遂指出，“一帶一路”是習近平主席提出的重大國際經濟合作倡議，致力於通過改善互聯互通，為中國與世界經濟的增長帶來更多的機遇。“一帶一路”是對當今多邊合作機制的有益補充。去年是共建“一帶一路”取得新的重要進展的一年。67個國家同中國簽署了合作文件。到目前為止，同中國簽署合作文件的國家和國際組織的總數已經達到152個。各方在互聯互通的相關領域進行了密切合作，取得了積極的成果。在一些專業領域還建立了多個多邊合作機制。我想這些都表明，“一帶一路”倡議順應了合作共贏的時代潮流。



最後，他介紹道，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京舉行。這是一次進一步凝聚共識、推動合作的重要機遇。相信在各方的共同努力下，這次高峰論壇將取得豐碩的成果。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援實習記者：張磊）

