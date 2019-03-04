張業遂：中國有限的國防費不對他國構成威脅

彭博社記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）“中國有限的國防費完全是為了維護國家的主權、安全和領土完整，不會對其他國家構成威脅。”4日上午，在十三屆全國人大二次會議舉行首場新聞發布會上，大會發言人張業遂在回應美國媒體記者提問時堅定的說道。



幾乎每年的全國兩會上，都有來自外國媒體記者關於中國國防費引發疑慮的問題。今天上午，針對美媒記者提問中所提到“中國國防費不斷上升以及中國國防費缺乏透明度”的問題，張業遂表示，“我想，一個國家是否對其他國家構成軍事威脅，關鍵看這個國家的外交和國防政策，而不是看這個國家的國防費增加了多少。中國始終堅持走和平發展道路，實行防禦性的國防政策。”



保持國防費的合理適度增長是維護國家安全、適應中國特色軍事變革的需要。縱向地看，從2016年起，中國的國防費從連續五年兩位數增長降到了一位數，我想這些比例你們都是非常清楚的。橫向比較的話，2018年中國的國防費占國內生產總值的比例約為1.3%，而同期一些主要發達國家的國防費占國內生產總值的比例都在2%以上。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：劉柯岑）

