藍議員劉士州：2020徵召應限副手

連任五屆的國民黨台中市議員劉士州。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月3日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選辦法引發爭議，國民黨台中市議員劉士州接受中評社訪問表示，有初選就會有裂痕，重點是初選後“癒合的程度”。黨中央辦理初選要維持原則，讓制度長久又有彈性；但不能逾越制度的公平與正義，不能規則訂了又改用徵召，重演2015換柱爭議傷害國民黨團結。他主張，徵召應限於副手。



劉士州，台灣大學政治學系學士，歷任台灣省議員、2001年至今連任五屆台中市議員，2018為台中市第七選區第一高票。



中國國民黨日前公布2020初選辦法，明確採“三七制”，黨主席吳敦義卻拋出“不排除萬分之一徵召的可能”，引發前“立法院長”王金平不滿。



劉士州表示，2015年的換柱事件就是黨為了考量勝選，特別是為各地的“立委”能勝選，才做出這樣的決定，留下國民黨初選制度不明朗的隱憂。氣勢差大家都推來推去，氣勢好大家都搶來搶去，這樣的制度絕對不能長長久久的制度。



劉士州強調，國民黨應記取上次換柱教訓，才能排除橫生枝節的可能，減少很多政治角力的想像空間，否則會被民眾笑“你們都在講為國、為民、為黨，其實都是為了自己。”



劉士州告訴中評社，目前國民黨初選辦法，就是朝向拚勝選而設計，徵召的可能應該是保留在副手。有意參選2020的黨內人士都很優秀，大家拚了這麼久，沒有理由最後被黨中央徵召換掉，所以應該要事先說要，讓副手保留給黨中央徵召的可能，讓優秀的黨內同志可以搭配參選，更有助於國民黨團結與選舉氣勢。這也是所有參選者應該都可以接納的辦法。



對於王金平過去在初選辦法與時程都是表態支持黨中央，在初選辦法公布後，卻大動作砲轟黨中央，這應該如何看待？



劉士州回答，每個有意參選者站在自己的角度來講話，我們希望能夠用正面的角度來看，當然吳敦義主席說出“不排除徵召的可能”，這是以國民黨勝選為考量，這也是保留讓黨內優秀同志參選的可能，我們都給予祝福。



劉士州強調，這當中也不能說沒有政治權謀的成分，但每個人要出來參選都代表他想要盡一份心力，所以大家對於初選制度設計的意見，都是希望有長久的制度，而不是只為了一時算計，一時的權謀。所以黨中央如果堅持採“三七制”，就應該要好好跟有意參選者溝通，讓大家都能對制度認同。