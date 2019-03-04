美國為難華為？張業遂：既不公正，也不道德

中國日報記者提問 （中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）“美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標準，既不公正，也不道德。”大會發言人張業遂說，“中國政府已多次表達嚴正立場，我們希望有關國家恪守公平競爭的市場原則，為中國企業投資經營提供公正、非歧視的營商環境。”



4日上午，在十三屆全國人大二次會議的新聞發布會上，有記者關注到中國知名企業華為在拓展海外市場時頻頻受阻，以美國為代表的國家正在要求一些歐洲國家停止與華為的合作，因擔心華為會配合中國政府提供相關的信息，同時中國的國家情報法也規定，機構、組織和公民在安全問題上要配合政府，更加劇了各方面的擔憂。對此，張業遂做出了以上回復，並強調，“中國一貫鼓勵和倡導企業在海外經營中嚴格遵守當地的法律法規，從來沒有，也不會要求中國企業從事違反當地法律法規的活動。”



張業遂指出，2017年全國人大常委會通過的國家情報法，是根據中華人民共和國憲法所制定的法律，主要目的是加強和保障中國的國家情報工作，維護中國的國家安全和利益，不是為了侵害他國的安全利益。以立法形式維護國家安全是國際通行做法，包括美歐在內的各國均有類似的法律或規定。那麼在這部法律的立法過程中，中國也借鑒了有關國家的實踐。



國家情報法不僅規定了組織和公民依法支持、協助和配合國家情報工作的義務，同時也規定了國家情報工作應當依法進行、尊重和保障人權、維護個人和組織合法權益的義務。中國的其他法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和隱私權利等也作了許多規定，這些規定都適用於國家情報工作。我想對這一點應該全面準確地解讀，不應該斷章取義。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：錢盈盈）

