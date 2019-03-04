張業遂：訂外商投資法不改變港澳台投資法

全國人民大會發言人、外交部常務副部長張業遂。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月4日電（記者 倪鴻祥）中國大陸近年加強對外商投資管理，這次人大會議將審議通過外商投資法，有關台商赴陸投資發展同樣令人關注，全國人民大會發言人、外交部常務副部長張業遂今天上午在人大會議新聞發佈會上表示，制定外商投資法不會改變國家對港澳台投資的法律制度安排，會進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的經商和發展空間。



第十三屆全國人大二次會議預訂5日上午在人民大會堂開會，今天上午先舉行預備會議確定開會議程及會議相關項目，再由人大發言人張業遂召開新聞發佈會。人大會議3月5日開幕、15日閉幕，國務院總理李克強將在開幕會當天提出關於政府的工作報告，會議期間，人大委員長栗戰書也會提出報告。



上午新聞發布會湧進上千位中外媒體記者採訪，讓人民大會堂新聞發佈廳爆滿，人人寸步難行，張業遂說明這次人大會議程後回應中外媒體提問。



對於這次人大會議要審議通過外商投資法，有關港澳台投資方面的問題，張業遂表示，港澳台投資具有一定的特殊性，實踐中對港澳台投資一直參照外商投資法進行管理，制定外商投資法不會改變國家對港澳台投資的法律制度安排，相關制度還將根據實際需要不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的經商和發展空間。