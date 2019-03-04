親王高雄副議長陸淑美：韓若登記初選我支持

國民黨高雄市議會副議長陸淑美。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月4日電（記者 高易伸）媒體報道，中國國民黨“立委”、前“立法院長”王金平可能脫黨參選2020？對此，親王國民黨高雄市議會副議長陸淑美接受中評社訪問認為，這完全是空穴來風，當年馬王政爭時王都沒（脫黨），現在更不會。陸認為，黨應儘速確立機制，以勝選為最高指導原則。



對於黨內拱高雄市長韓國瑜出馬角逐2020的聲浪，陸淑美強調，韓國瑜如果遵循黨的初選機制登記，他身為黨員也會支持。



觀察韓國瑜參選2020的可能性？



陸淑美說，如果3月16日四席“立委”補選國民黨贏得漂亮，有可能這對黨主席吳敦義是加分的，現在全民對韓的期待與表現也很認同，她最近就收到很多外縣市朋友對她說，希望大家能把韓市長借給“中華民國”8年，希望讓韓當台灣的領導人，期待她這個副議長能跟高雄市民說明。但目前韓上任市長迄今，一直在努力實踐過去對高雄市民的承諾。私底下聊天我們也不會談到2020的事情。



陸淑美補充，韓國瑜如果遵循黨的初選機制登記，他身為黨員也會支持。但至少目前看來，韓參選2020的意願尚看不出來，韓妻李佳芬也不贊成。



中國國民黨2月27日中常會敲定“7成民調、3成黨員投票”的大選初選規則，黨主席吳敦義透露存在徵召空間。王金平3月7日將宣布參選，而3月16日“立委”補選過後，黨主席吳敦義也可能表態。國民黨4月份預計公告“總統”初選，5月份完成參選人連署，6月份進行黨員投票及民調產生提名人選，但7月份未排除“二階段徵召”，使高雄市長韓國瑜保留參選契機。



國民黨初選辦法引發外界“二次換柱”風波疑慮，恐傷及黨內團結。



對此，陸淑美表示，2016大選“換柱”事件跟這次不太一樣，當年洪秀柱是在無人登記情況下參選，被當時的黨主席朱立倫換掉；這次假設出線的是黨主席吳敦義，若他因勝選考量要徵召韓國瑜，就不能說是“換柱”事件重演。如果出線的是黨主席以外的人選，就更無“換柱”的機制。



陸淑美認為，“韓流”所代表的意義在於“人民對於會做事的政治人物”的期待。以她對王金平的了解，王從政以來也一直以全民福祉為優先，是真的想在有生之年為“中華民國”及百姓做事，不管王對“中華民國”的了解或百姓期待的方向，王都是了解且夠格的。



對於王金平是否脫黨參選？陸淑美重申這是不可能的！王對國民黨的責任其實都超乎大家的預期，過去很多人說王是“藍皮綠骨”，但他是“漢魂台魄”，很多人沒有去真正了解王金平，過去在“立院”多年有很多事情都要透過協商才能讓議事運作更順暢，不是一句喬事情就帶過。



陸淑美認為，黨內初選辦法確立，他相信王都會遵照辦法去走並尊重機制。