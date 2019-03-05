人工智能雙刃劍？張業遂：要加強預防和約束

中評社北京3月4日電（中評社報道組）人工智能引領社會發展是大勢所趨，但具有“雙刃劍”的作用。全國人大新聞發言人張業遂3月4日上午在十三屆全國人大二次會議上針對全國人大常委會如何助推人工智能健康發展的問題作出回應。他表示，一方面要大力促進人工智能技術的發展和應用，另一方面要加強前瞻性預防和約束引導，確保安全可控。



張業遂認為，人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，一些國家已將人工智能上升為國家重大發展戰略。同時應當看到，人工智能技術的應用具有不確定性，會給人類社會帶來法律關係、道德倫理、社會治理等方面的新挑戰。



張業遂表示，一方面要大力促進人工智能技術的發展和應用，另一方面要加強前瞻性預防和約束引導，確保安全可控。全國人大常委會已將一些與人工智能密切相關的立法項目，如數字安全法、個人信息保護法和修改科學技術進步法等，列入本屆五年的立法規劃。同時把人工智能方面立法列入抓緊研究項目，圍繞相關法律問題進行深入的調查論證，努力使人工智能創新發展，努力為人工智能的創新發展提供有力的法治保障。



（中評社報道組：林艶、徐夢溪、張爽、張心怡；後援實習記者：錢盈盈）

封面新聞記者提問 （中評社 徐夢溪攝）