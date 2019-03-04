阿根廷海警向中國漁船開火

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／據阿根廷《號角報》2日報道，該國海岸警衛隊1日夜間在本國海域追捕一艘涉嫌“非法捕撈”的中國漁船。海警在追捕3小時後向中國漁船開火，但該漁船最終逃跑。



相關視頻畫面顯示，阿海警多次警告中國漁船“華翔801”號稱，“我們準備向你開火”，隨後密集槍聲響起。



經阿根廷海警證實，此次事件發生在1日23時左右。當時一艘阿根廷巡邏船在例行巡邏時發現一艘進入該國專屬經濟區數千米的漁船。巡邏船駛向該船後發現已經撒開的漁網和工作燈，警方隨即確認漁船系在阿海域“非法捕撈”。據媒體報道，阿海警用英語和西班牙語與漁船進行聯繫，但始終未得到回答。隨後，該漁船開始全速向國際水域駛去，阿海警則開始追捕。阿海警方面表示，這艘漁船在追捕過程中做出危險動作並試圖撞擊阿海警船。阿海警稱，鑒於漁船未聽從阿方指令，海警開始進行警告性射擊。他們解釋稱，這類射擊的意圖是阻止漁船逃離，並不會危害漁船航行安全和船員人身安全。美聯社報道稱，經過3小時僵持後，這艘漁船撤回國際水域。



2016年3月，中國遠洋漁船“魯煙遠漁010”號因涉嫌“非法”作業捕魚，在阿根廷附近海域遭阿海警擊沉，所幸船員全部獲救。去年2月，阿根廷海岸警衛隊也曾發表聲明稱，一艘中國漁船在阿專屬經濟區內“違規捕撈”，海警追捕8小時並用機槍向其掃射。



（來源：環球時報）