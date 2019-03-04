澳禁止家暴外國人入境　批評者：排外

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／英國《每日電訊報》3日報道說，澳大利亞政府宣布對有家庭暴力前科的外國人“零容忍”。澳移民部長當天表示，澳大利亞政府將採取措施，驅逐那些因家暴而被判罪的外國人，或禁止他們入境，政府的這一決定得到了主流輿論支持，但也有批評聲音稱，這一法律措施可能被濫用而成為排外政策的工具。



《每日電訊報》稱，澳大利亞移民、公民身份和多元文化事務部部長大衛·科爾曼3日說，上月28日一項法律在澳大利亞生效，該新法律規定，對因對女性及兒童施加暴力而被定罪的外籍人士，將予驅逐出境或拒絕入境。根據澳大利亞法律，如果持澳旅遊簽證的外國人被判處12個月或以上監禁，其簽證將被吊銷。科爾曼強調，有家庭暴力犯罪前科者不受12個月監禁這一“最低門檻”限制，換言之，只要曾因家庭暴力而被判罪的外國人，不管是否曾被監禁，都會被吊銷簽證拒絕入境，已入境者將被驅逐出境。



英國《每日郵報》稱，面對外國移民和旅客浪潮，澳大利亞政府日益加強對外國人背景的審查措施。此前，澳移民當局拒絕給美國說唱歌手克里斯·布朗和拳擊明星弗洛伊德·梅威瑟簽發簽證，理由是他們都曾有家庭暴力的“案底”。去年，澳移民當局吊銷900多張簽證，這些外國人被查出有販毒、性侵、搶劫暴力等犯罪前科。澳政府的新措施受到一些民眾的認同，不少人表示，考慮到澳大利亞近年來社會秩序惡化，犯罪增多，應當對進入本國的外國人“加以嚴查”，以避免他們製造新的混亂。但也有人表示，考慮到不同國家的法律存在差異，移民當局可能操縱審查過程，進一步將外國人“拒之門外”，“這與澳大利亞的多元文化精神相悖”。



（來源：環球時報）