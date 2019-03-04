韓國深陷“垃圾危機”　美媒把鍋甩給中國

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／韓國陷入“垃圾危機”！坐落在慶尚北道中部的義城郡，原本是韓國一處風景優美的農業小鎮。近年來，這處世外桃源卻逐漸淪為該國最大的垃圾場——整整17萬噸工業與生活垃圾如同一頭異化的巨獸，嚴重威脅到當地的農業生產和生態環境，居民苦不堪言。據美國有線電視新聞網（CNN）3日報道，義城郡的悲劇恰恰是韓國現今一場嚴重危機的縮影：隨著該國氣候環境日益惡化、加之中國前不久全面限制“洋垃圾”入境，韓國相當一部分垃圾如今只能“出口轉內銷”。在這場關乎民生的重大危機當中，黑心奸商和無為政府成為了國內輿論的眾矢之的。



義城郡的超級垃圾山呈馬蹄狀分布，山體高達15米，山上的化學製品散發著刺鼻的氣味。更糟糕的是，垃圾山堆放在當地的輸氣管道之上，相關的設備故障或化學反應很可能會觸發火情。大約在3個月前，垃圾山失火，6名工作人員只得戴著面具爬到山上，成日以消防栓滅火。這樣的滅火力度堪稱杯水車薪——直到近日，這場“山火”仍未完全撲滅。



說到這頭“垃圾巨獸”的形成，當地民眾無不唏噓。2008年時，垃圾回收站經營者金錫東（音譯）在當地獲得經營許可，政府允許他在指定地點囤積不高於2000噸的垃圾廢料。2016年時，受當地居民的反覆投訴，垃圾場的經營許可被吊銷。金某不服，把官司打到法院，後敗訴。



2017年，商人李元貞（音譯）盤下這處回收站，將其改建為垃圾焚燒發電廠。由於他在別處另有生意，於是雇用金某為發電廠負責人，自己不參與經營。上任後，金某以職務之便瘋狂回收垃圾、以不法手段獲取暴利，使得垃圾山的體積在短時間內擴大了80多倍。到了危害終於引起當局關注，金某早已跑路走人、至今下落不明；李某則號稱公司已將金某開除，並以自身“不知情”為由輕鬆脫責。



提到垃圾山對環境的污染，周邊居民叫苦不迭。茄農樸玄順抱怨道，她平日在家根本不敢開窗，聲稱只要一出房門就能聞到垃圾焚燒的臭味。她說：“這讓我頭疼、眼睛疼，所有的居民都在為此遭罪。”她還說，受污染影響，地裡的茄子都“長歪”了。如今，垃圾山成了地方政府的責任。當地環境部門負責人稱，垃圾場的大多數垃圾來自外地，當地政府資源有限，根本“消化”不了如此巨量的廢料。作為權宜之計，地方政府此前只向當地居民發放了面罩。政府承諾，將在今年之內清理掉2.1萬噸垃圾；而至於剩下的14.9萬噸如何處置，人們尚不可知。



其實，義城郡只是韓國眾多非法垃圾場中的一處而已。據韓國環境部統計，該國國內目前非法傾倒的垃圾總數高達120萬噸，如何處理巨量的垃圾已經成為韓國當局最頭疼的問題之一。



通常，韓國的垃圾主要有三種處理辦法：回收再利用、加工為燃料，或直接焚燒。還有一個更簡單直接的法子就是出口到國外。然而，韓國近年來的一系列遭遇嚴重擾亂垃圾循環處理體系。2017年，韓國霧霾狀況加劇。由於廢料發電廠和垃圾焚燒廠均屬於空氣污染大戶，韓國政府開始嚴格限制該類企業的經營，導致大量相關企業關門歇業。同年，中國政府強勢推出洋垃圾“封殺令”，宣布對數十種垃圾廢料不再進行回收，幾乎對韓國相關行業造成“致命一擊”。據韓國國際貿易協會估算，韓國的主要污染源之一——塑料垃圾的對華出口驟降90%。



最近兩年來，韓國的“垃圾危機”愈演愈烈，包括首爾在內的大城市都開始發愁生活垃圾無處棄置。《韓國時報》稱，因正常經營受到干擾，首爾及周邊地區共48家私營回收公司於去年春季集體“罷工”，為城市生活製造了“前所未有的混亂”。由於這些公司拒絕回收任何塑料製品，大量垃圾堆棄在居民區。



