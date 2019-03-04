美媒：科威特計劃與中國合辦絲路投資基金

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／美國彭博社3日報道稱，科威特計劃與中方聯合設立總額100億美元的絲路投資基金。據消息人士透露，雙方將各自出資50億美元，投資方向包括科威特境內的絲綢城等項目、中國境內的有關戰略項目以及其他“一帶一路”倡議合作項目。設立該投資基金的相關討論仍處於起步階段，資金規模和投資方向細節可能會有變化。



彭博社稱，科威特目前正在積極開發北部地區，以擴大石油之外的收入來源。科威特絲綢城項目已規劃十多年，是科威特實現國家戰略轉型的重要組成部分。



（來源：環球時報）