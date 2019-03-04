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美國南部遭遇龍卷風襲擊 已致14人死亡
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2019-03-04 13:26:29
中評社北京3月4日電／據美國媒體報道，美國南部亞拉巴馬州和佐治亞州3日遭遇龍卷風襲擊，已致14人死亡，多人受傷。
（來源：新華網）
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