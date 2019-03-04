吳釗燮：有一些邦交國讓我們有壓力

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）“外交部長”吳釗燮今天出席“立法院”“外交及國防委員會”進行業務報告，多位“立委”都問到有關台灣邦交國關係，民進黨“立委”王定宇直接詢問有沒有亮黃燈的邦交國，吳釗燮表示，燈號是我們內部參考，不方便對外公開說明，每個國家我們都在努力。但他也強調，確實有一些要花功夫更加努力維繫，有一些是讓我們有壓力。



蔡英文2016上任後，“中華民國”已掉了5個邦交國，目前僅17個邦交國。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。



王定宇詢問，有幾個邦交國有鬆動的情形，邦交國有沒有黃燈？吳釗燮低調表示，燈號是我們內部參考，不方便對外公開說明，每個國家我們都在努力。



王定宇又詢問，民眾要了解，過去曾說綠燈，後來斷交也有，目前邦交國有沒有不穩定現象？吳釗燮表示，是有一些要花功夫去更加努力維繫，是有一些讓我們有壓力，我們都在努力當中。



王定宇也說，今年是中共建政70週年，他們應該動作會更大，未來一年多邦交國穩定有信心嗎？吳釗燮表示，我們很有信心處理我們邦交關係。吳也提到，今年在帛琉召開密克羅尼西亞高峰會，美國國務卿蓬佩奧就有發表聲明，提到台灣是可靠的國家。



時代力量“立委”林昶佐也提到，美國國務卿在高峰會提到台灣，台灣不是這個高峰會的會員，他們怎麼會提到台灣？



吳釗燮表示，美國關心印太戰略，台灣在太平洋有6個邦交國，世界上沒有國家受到美國這樣讚譽。



林昶佐進一步追問，台灣的邦交國是否有不穩？有沒有亮燈？但美國務卿不是發佈在這個主辦鋒會的地點帛琉，而是在斐濟、諾魯、吉里巴斯、吐瓦魯、東加等發佈這個說法，其中諾魯、吉里巴斯、吐瓦魯三個國家是邦交國，這三個國家有沒有亮燈？



吳釗燮表示，這三個國家相對穩定。



林昶佐也說，希望不要有意料之外的事情發生，美國這樣用力表態，當然希望有效果。



至於民進黨“立委”羅致政問到蔡英文今年出訪計劃，吳釗燮表示，今年編列了2次出訪的預算，但由於遇到“總統”大選，看起來大家需要花很多時間在台灣內部。外傳蔡英文近期將出訪南太“友邦”？吳釗燮說，一但確定了就會對外宣布。