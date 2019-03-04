美媒：章瑩穎案庭審再延期至六月

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月4日電／據美國媒體報道，位於美國伊利諾伊州厄本納的聯邦法庭2月25日就中國學者章瑩穎遇害案的庭審時間舉行了新一輪審前協調會。辯方律師再施“拖延術”，以對嫌犯克里斯滕森的心理健康評估需要時間為由，申請將庭審延期，引起各方不滿。



法官沙迪德數日後決定，將開審時間延期2個月，推遲至6月3日。沙迪德隨後又解釋稱，這一時間設定可以讓審判在章瑩穎失蹤2周年（6月9日）前開始。



據報道，自案發至今，章瑩穎遇害案已歷時近兩年時間，但因辯方的“百般阻撓”，庭審迄今仍遲遲不能舉行。



美國媒體報道稱，在最新的審前協調會中，辯方律師以對嫌犯克里斯滕森的心理健康評估需要時間為由，提出了將庭審時間延期至7月1日的要求。



這不是辯方律師第一次玩弄“拖延策略”，以盡量延後案件的庭審時間。此案原定於2018年2月27日開庭審理，後延至2019年4月。



報道稱，早在去年11月，辯方律師就已經知道被告的心理分析師無法在4月之前做好準備，但卻一直拖到2月初才提出動議，申請將庭審推遲到10月。在該動議被否決後，被告方又稱，他們找到了新的心理分析師，但需要將庭審推遲到7月1日。



據報道，辯方一味玩弄“拖延策略”引起了各方的不滿。檢方指稱，辯方直到現在才提出動議是“故意之舉”。檢察官指出，章瑩穎案到今年6月9日將案發滿兩年，檢方無法接受兩周年後再開審此案。



法官沙迪德也對被告方的做法進行了批評。他說，“我有些難以相信你們的承諾了，（你們的理由）一個接著一個。”



辯方律師塔克則否認被告方是在故意拖延。他稱，辯方早就暗示會提出延遲庭審動議，但在去年提出動議是不現實的，“如果我們去年12月就提出這一動議，法庭會要求我們‘繼續努力’（以確保按時完成心理健康評估）。”



沙迪德對此予以了反駁。他稱，如果辯方更換心理分析師就不會有這些問題了。



此前，法官還駁回了辯方律師的多個企圖阻撓審理的動議，包括死刑判決違反美國憲法第八修正案、DNA和血清測試結果不可靠等。



