日本多地酒店頻發盜竊案　5名中國人被捕

日本警察介紹現場（圖片來源：日經中文網） 中評社北京3月4日電／在日本福岡縣等地，最近多次發生深夜裡酒店客房現金等被盜的案件。據《日本經濟新聞》3月3日報道，在這幾起案件中，嫌疑人確定住宿客人入睡後再打開房門的作案手法相同，該縣警方等已逮捕了5名中國籍男子。警方認為，中國人集團在廣大區域內暗中活動，呼籲加強警戒。酒店方也將加強巡邏，加快採取對策。



2018年11月17日凌晨3點，福岡市博多區一家酒店的走廊裡出現小聲說話的2名男子身影。其行為被根據“福岡縣有盜竊客房貴重物品的中國人”這一信息巡邏的警察發現，警察問詢查證後，發現嫌疑人拿著像鐵絲的東西。



這2人均為中國籍，被認為進入了該區其他經濟型酒店的客房，因此被逮捕。其後，他們因被懷疑在岡山縣倉敷市的酒店盜竊現金15萬多日元和2塊手表（合計價值70萬日元）而再次被逮捕。



調查相關人士表示，嫌疑人在酒店的走廊把耳朵貼近房門，通過聽呼嚕聲等方式確認住宿客人是否熟睡。從門下的縫隙插入猶如鐵絲的工具，通過從內側拉下門把手來開鎖並侵入房間。



嫌疑人瞄准的酒店通常房間採用自動上鎖方式（僅從室內拉門即可解鎖）、樓層沒有安裝監控攝像頭。同樣的作案手法最近以日本西部為中心廣泛被發現。



日本兵庫縣警方2018年4月由於神戶和姫路兩市內的酒店相繼發生被害而展開調查。2018年11月，警方以從福岡市內的酒店客房盜竊現金等為由，逮捕了3名中國籍男子。



據稱這3人從日本離開之後再次從福岡機場入境。與福岡縣警方逮捕的2人的關係性沒有查明，但兵庫縣警方高層人士指出，“有可能是中國人集團的有組織行為”。



此外，酒店方面也在事件發生後加快採取對策。福岡市中央區的老牌酒店增加了員工深夜巡邏的次數。還有經濟型酒店正在討論改為採用圓型旋轉式門把手。



福岡市酒店旅館協會的事務局長中村伸美表示，“酒店方面的對策自不必說，但上鏈鎖等住宿客人的防犯意識也很重要”。



（來源：環球網）